أعلنت شركة مدينة الطاقة للتطوير، المالك والمطور الرئيسي لمدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك)، وشركة إنجي كوفلي، الرائدة عالمياً في مجال توفير حلول الطاقة الخالية من الكربون والإدارة المبتكرة للمرافق المتكاملة، والشركة العالمية للصناعات البحرية، توقيع اتفاقية بحضور الدكتور محمد القحطاني، رئيس مجلس إدارة سبارك، حيث ستعمل شركة إنجي كوفلي بموجب هذه الاتفاقية مستشاراً لإدارة المرافق ومزوداً لخدمات التدريب في كل من سبارك والشركة العالمية للصناعات البحرية.

ستقدم سبارك، حال تشغيلها، مرافق متكاملة لشركات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والخدمات، وحلولًا مخصصة للمستأجرين، بدءاً من المؤسسات الكبيرة متعددة الجنسيات وحتى الشركات الصغيرة والمتوسطة، المحلية منها والإقليمية.

ويتم تطوير سبارك على مساحة إجمالية تبلغ 50 كيلومتر مربعاً، وفق رؤية تتطلع لجعلها بوابة إقليمية رائدة لقطاع الطاقة. وستضم المدينة ميناءً جافاً ومنطقة للخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى مناطق سكنية وتعليمية وتجارية تنبض بالحياة. تتميز سبارك بموقع استراتيجي في المنطقة الشرقية الغنية بالمياه في السعودية، وتوفر للمستثمرين منفذاً لا مثيل له إلى سوق الطاقة المتنامي في المملكة والخليج.

كما تقدم سبارك قيمة مضافة للمستثمرين تعزز كفاءة العمليات وتقلص التكاليف بفضل موقعها القريب من مدينتين تعدان المصدّرتين الرئيسيتين للقوى العاملة في المنطقة. ويتميز موقعها الاستراتيجي أيضاً بقربه من شبكات الطرق السريعة والسكك الحديدية ومصادر المياه والطاقة والخدمات اللوجستية، ويجعلها متكاملة مع المدينة الصناعية الثالثة في الدمام.

وفي هذا السياق، قال سيف القحطاني، الرئيس وكبير الاداريين التنفيذيين في سبارك: “ستساعدنا الشراكة مع إنجي كوفلي على تقديم خدمات ذات معايير عالمية للمستأجرين في سبارك، وستضمن الشراكات التي نعقدها مع مثل هذه الشركة الرائدة تقديم الخدمات الأفضل من نوعها للمستثمرين، ليس اليوم فحسب ولكن في المستقبل كذلك. وستقدم سبارك كفاءة لامثيل لها في سلسلة التوريد في قلب سوق الطاقة العالمي”.

من جانبه، قال تركي الشهري، الرئيس التنفيذي لشركة إنجي السعودية: “نحن متحمسون للعمل مع سبارك والشركة العالمية للصناعات البحرية في هذين المشروعين التاريخيين للمملكة، إنها فرصة عظيمة ستتيح لشركة إنجي الاستفادة من خبراتها العالمية التي اكتسبتها عبر العمل مع ما يزيد على 30 مليون عميل في أكثر من 70 دولة حول العالم، لتوفير خدمات عالية المعايير وفريدة من نوعها لكل من سبارك والشركة العالمية للصناعات البحرية. ومن خلال نقل المعرفة، والتوطين، واستخدام أفضل الممارسات العالمية، ستدعم شراكة إنجي الإيجابية مع سبارك والشركة العالمية للصناعات البحرية توفير خدمات عالية الجودة لمركز الطاقة والصناعة والتكنولوجيا الرائد والمنشأة البحرية الأكبر من نوعها في المنطقة”.

وستدعم شركة إنجي كوفلي، المستشار الدولي العالمي لإدارة المرافق، سبارك في تقديم خدمات بمعايير عالمية للمستأجرين. وبالإضافة إلى إدارة المرافق، ستؤسس إنجي كوفلي إطار عمل للحوكمة الداخلية للمدينة وتنفذ دورات تدريبية في مجال إدارة المرافق لموظفي مدينة الطاقة للتطوير لضمان استمرارية وتقدم الشركة في المستقبل.

ان إنجي كوفلي شركة رائدة عالمياً في توفير حلول الطاقة الخالية من الكربون والإدارة المبتكرة للمرافق المتكاملة في قطاعات مختلفة تشمل النقل، والتجارة، والتجزئة، والبنية التحتية، والصناعة، والسكن، والتعليم، والرعاية الصحية. ومن خلال استخدام تكنولوجيات ذكية مبتكرة، وإدارة الأصول بكفاءة، وتحسين إنتاجية العمال والموارد، تقدم إنجي كوفلي حلولاً تركز على كفاءة الطاقة لتلبية المتطلبات المخصصة للعملاء وضمان قيمة الأصول على المدى الطويل.

وتقدم سبارك أيضاً فرصاً استثمارية غير صناعية، مثل العقارات السكنية والتجارية، فضلاً عن المرافق والخدمات اللوجستية والمصانع مسبقة الصنع والمستودعات وغيرها من عوامل التمكين اللوجستية. وقد استقطبت المدينة عدداً من المستثمرين الهامين، وتم تخصيص أكثر من 70٪ من أراضي المرحلة الأولى. ومن المقرر تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل، باستثمار يبلغ 1.6 مليار دولار في المرحلة الأولى، والتي ستكتمل بحلول نهاية عام 2021.