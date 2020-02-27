رد سي مول الراعي الفضي لقمة دائرة قادة التجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

المشهد المتغير للتجزئة وأفضل الممارسات لتحفيز النمو في هذا القطاع

إنطلاقاً من موقعه الريادي في قطاع التجزئة على مستوى المملكة، شارك مركز رد سي مول، في الدورة السادسة لقمة “دائرة قادة التجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” التي انعقدت يومي 10 و11 فبراير في فندق فيرمونت الرياض بمنطقة بوابة الأعمال، تحت رعاية معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية وبالتعاون مع “الهيئة العامة للاستثمار/استثمر في السعودية”، وبحضور نخبة من القادة المحليين والإقليميين والدوليين.

وقدم مركز رد سي مول الدعم لقمة “دائرة قادة التجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” بصفته راعي فضي، كما كان للمركز مشاركة إستراتيجية التي شهدتها القمة من خلال وفدٍ رفيع المستوى ضم المهندس الريان قدوري، مدير عام مركز رد سي مول وعبد الرؤوف الحافظ مدير أول للتسويق ولؤي النجار المدير المالي، ووليد الشهري مدير التأجير وأحمد محبوب مدير تخطيط موارد المؤسسات والمنصات الرقمية وعمر مغذوي مسؤول التسويق وعدد من المندوبين عن المركز. كما كرمت لجنة “دائرة قادة التجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” المركز للمساهمة الفعالة التي قدمها “رد سي مول” للدورة السادسة للقمة تحديداً ولما يساهم به في تطوير قطاع التجزئة عامة ً.

تحت شعار “مستقبل قطاع التجزئة والاستهلاك: الازدهار في بيئة متغيرة” ناقش المشاركون في القمة القضايا المهمة التي تتناول المشهد المتغير للتجزئة والاستهلاك في المملكة العربية السعودية والمنطقة بشكل عام.

المهندس الريان قدوري، مدير عام مركز رد سي مول تطرق إلى التغيرات السريعة التي تطال العلاقة بين تجار التجزئة والمالكين، إذ يتجه تجار التجزئة إلى إعادة النظر بمحفظتهم الإستثمارية وتعديل استخداماتهم لمتاجرهم في المستقبل، لتحقيق أفضل التجارب التي يمكن تقديمها للمتسوقين والتي تصب في مصلحة تجار التجزئة، أي المستأجرين على حدٍ سواء. وقال: إنه لمن دواعي سرورنا أن نشارك ونقدم الدعم لقمة “دائرة قادة التجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، وأن نناقش مع نخبة من الاقتصاديين والرياديين أبرز القضايا والتطورات في قطاع التجزئة . لقد ساهم رد سي مول في الإرتقاء بقطاع التجزئة من جوانب مختلفة، لا سيما من خلال تقديمه وجهة واحدة للتسوق والترفيه، ساعدت في توفير فرص عمل جديدة حيث أطلق عدد من البرامج أبرزها برنامج الأسر المنتجة وغيرها من المشاريع على المستوى الوطني”.

وتطرق ممثلو رد سي مول خلال مشاركتهم في القمة، إلى القضايا التي لها علاقة بإعادة تشكيل مراكز التسوق في المستقبل. وشرحوا للتغيرات الهائلة التي تشهدها مراكز البيع بالتجزئة لجهة الموارد والتوزيع وقوى السوق والتكنولوجيا.

وأشار المهندس قدوري، إلى تنوع متطلبات واتجاهات الجمهور بين من يفضل التسوق الحقيقي، أي على أرض الواقع وأولئك الذين يفضلون التسوق عبر الانترنت. وشدد على أهمية التسوق الحقيقي الذي يوفر للمتسوقين آفاقاً واسعة في اتخاذ القرارات الشرائية، حيث يستطيع المتسوق لمس ورؤية المنتج على حقيقته قبل الشراء.

عُقدت قمة “دائرة قادة التجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” لأول مرة في السعودية، وكانت مناسبة لتسليط الضوء على خطط المملكة الرامية إلى تصدّر وجهات الأعمال والاستثمار وتجارة التجزئة بما ينسجم مع أهداف رؤية السعودية 2030 المتمثلة في تنويع الاقتصاد وتسهيل الأعمال كأولوية، إضافةً إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وذات القيمة المضافة.