● مدوّنة الموضة هادية غالب وإلين سو، مقدمة البرامج على MBC من بين نخبة من المشاهير الذين يظهرون أذواقهم ومهاراتهم في تنسيق الملابس ووضع المكياج ضمن تحدي #تيك_توك_فاشن الأحدث في مجال الأزياء على المنصة

● خبيرة التجميل العالمية هدى قطّان تتحدى مستخدمي “تيك توك” لوضع مكياجهم المفضل في أقل من دقيقة واحدة ضمن تحدي “مكياج في دقيقة واحدة”

تشارك نخبة من المشاهير والشخصيات المؤثرة في عالم الموضة والجمال أذواقهم وأسلوبهم الخاص في تنسيق الأزياء والمكياج عبر منصة “تيك توك”، التي تتحول سريعًا إلى وجهة عصرية للتعبير الإبداعي من خلال الفيديوهات القصيرة.

وتسعى منصة “تيك توك” لإشراك مجموعة أوسع من عشاق الموضة في المنطقة من خلال إطلاق تحدي “تيك توك فاشن” يوم 27 فبراير الجاري، حيث سيتمكن صانعو المحتوى من عرض أزيائهم وذوقهم الخاص باستخدام أغنية على “تيك توك”. وللمشاركة في هذا التحدي ومتابعته، يمكن للمستخدمين استخدام الهاشتاق #Fashion و#تيك_توك_فاشن على المنصة.

وسوف تكون كل من مدوّنة الموضة هادية غالب (@hadiaghaleb) ومقدمة البرامج على MBC إلين سو، (@eleen_su) من أوائل المشاركات في أحدث تحديات “تيك توك” من خلال تحميل فيديوهات حول الموضة، تتضمن ارتداء الأزياء الأربعة المفضلة لدى كل واحدة منهنّ لهذا الموسم. وتشارك في التحدي شخصيات مؤثرة أخرى معروفة من بينها رينه فرح (@reneeff) ونهى نبيل (@nohastyleicon) وسلامة محمد (@salamaskincare). وبما أن التحدي متاح أمام الذكور والإناث، سيكون من المثير انتظار ما سيقدمه الثنائي الأنيق فرح الهادي (farah_alhady0@) وعقيل ستار (@aqeeelstar)، المؤثر الشهير.

وأما في مجال التجميل والمكياج، من المقرر أن تطلق رائدة الأعمال وخبيرة التجميل الشهيرة، هدى قطان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “هدى بيوتي”، تحديها الخاص على “تيك توك”، إلى جانب شقيقتها منى قطان، يوم 28 فبراير تحت الهاشتاق #OneMinuteMakeup.

ولتشجيع متابعيها على المشاركة، سوف تتحدى هدى قطان مستخدمي “تيك توك” لوضع مكياجهم المفضل باستخدام منتجات @hudabeauty في أقل من دقيقة واحدة، وسوف تشارك نصائح خاصة عبر المنصة.