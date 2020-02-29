مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) تعلن عن توقيع مستأجرين جدد وخمس التزامات استثمارية رئيسية خلال معرض ومنتدى اكتفاء 2020

أعلنت مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) عن توقيع مستأجرين جدد عبر خمس التزامات استثمارية رئيسية لتطوير منشآت صناعية ومعامل ومراكز خدمات في سبارك لخدمة قطاع الطاقة في المملكة و الخليج. وتم توقيع الاتفاقيات خلال منتدى و معرض اكتفاء 2020 المنعقد في 24-25 فبراير في مركز معارض الظهران الدولي، وذلك بحضور الدكتور محمد يحيى القحطاني، رئيس مجلس إدارة مدينة الملك سلمان للطاقة.

وتضمن الإعلان توقيع اتفاقيات مع الشركات التالية:

• شركة أرامكو روان للحفر: شركة عالمية تعمل في مجال الحفر البحري، تمتلك وتشغل وتدير أسطولاً من منصات الحفر الممتازة ذات المواصفات العالية في المملكة العربية السعودية، والشركة عبارة عن مشروع مشترك بين شركة أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، وشركة روان للحفر، الشركة العالمية الرائدة في مجال الحفر.

• شركة الرشيد للاستثمارات البترولية (أربيك): شركة سعودية رائدة تعمل داخل المملكة وخارجها، تشمل مجالات عملها: الإنشاءات، والهندسة، والتصنيع، والتجارة، والعقارات، وتكنولوجيا المعلومات.

• مؤسسة الخطوط المتقدمة: أحد الموردين الرئيسيين لمعدات الحفر المساعدة في استخراج النفط والغاز. ستصنّع الشركة خزانات التكسير الهيدروليكي، وخزانات الحمض المنزلقة، وناقلات الحمض، ومضخات الطرد المركزي، ووحدات الترشيح، والحقائب الكبيرة، ووحدات إقامة الحفارات البحرية. وستبدأ المرحلة الثانية بعد الانتهاء من توفير هذه المجموعة الواسعة من المنتجات.

• شركة الحفر السعودية المحدودة: ستطّلع الشركة بمهمة تصنيع أداوت الثقب وقطع الحفر العامة. وستشمل نشاطاتها أيضاً أنابيب الحفر والتجهيزات الأنبوبية المستخدمة في الدول المنتجة للنفط للآبار العميقة وشديدة العمق ذات درجات الحرارة المرتفعة أو الضغط العالي.

• شركة بورتس: شركة توريد عالمية رائدة يقع مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية، تتخصص في هندسة وتصنيع وبيع وخدمة أنظمة المضخات الغاطسة الكهربائية.

وفي تعليقه على الاتفاقيات، قال المهندس سيف القحطاني، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لسبارك: “يسرنا الإعلان عن هذه الشراكات الجديدة مع مستثمرين محليين ودوليين، والتي ستسهم بشكل كبير في توطين خلق القيمة عن طريق التنمية الصناعية المخصصة في إطار رؤية المملكة 2030″.

ستوفر سبارك بنية تحتية حديثة تتيح للمستأجرين “التوصيل والتشغيل” على الفور. كما ستوفر خدمات إدارة مرافق متكاملة من مياه، وطاقة، ومياه التصريف الصناعي، وأمن متطور، وبنية اتصالات تحتية، ومنشآت لوجستية، وميناء جاف، واتصال بالسكك الحديدية الوطنية. وبالإضافة إلى الشركات الكبيرة، تقدم سبارك خدماتها أيضاً إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفر لها الدعم من خلال مركز سبارك للشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يخلق نظاماً بيئياً مخصصاً للمؤسسات الصغيرة.