شهد مستشفى د. سليمان الحبيب بالتخصصي افتتاح فرع للبنك السعودي البريطاني “ساب” ، حيث تم ذلك بحضور الأستاذ ناصر الحقباني الرئيس التنفيذي للمجموعة و الأستاذ فيصل النصار الرئيس التنفيذي للإدارة المالية بالمجموعة والأستاذ نايف العبدالكريم نائب العضو المنتدب لمصرفية الأفراد و ادارة الثروات و الأستاذ ماجد نجم نائب العضو المنتدب لمصرفية الشركات و الأستاذ بشار القنيبط مدير عام شبكة الفروع والمبيعات

وسيقدم بنك “ساب” كافة الخدمات المصرفية لعملائه ولموظفي المجموعة كإصدار البطاقات الصراف والبطاقات الائتمانية والقروض المتوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية التي تلبي تطلعات واحتياجات العملاء، إلى جانب الخدمات الالكترونية الاخرى المتاحة عن طريق الأجهزة الآلية (ديسك بلس)، وأيضاً عبر شبكة الانترنت والأجهزة الذكية المحمولة، وغيرها من التقنيات المصرفية التي تمكن من تقديم خدمات عالية الجودة في أجواء من الراحة والخصوصية .

وتأتي خطوة افتتاح فرع “ساب” في إطار مساعي مجموعة د.سليمان الحبيب لتيسير وتقريب حصول المرضى والمراجعين ومنسويبها على المزايا والخدمات المصرفية، وكذلك ضمن خططها التطويرية الرامية إلى كسب ثقة العملاء بتوفير منافذ لتقديم كل الخدمات الضرورة التي من شأنها تحقيق راحة وتطلعات المراجعين والموظفين.