تؤكد موقعها كمنصّة رائدة في استقطاب قنوات الترفيه الرقمي «جوّي TV» تجدد بث قنوات OSN لمدة عامين

أعلنت إنتغرال، الشركة الرائدة في مجال الترفيه الرقمي والرياضي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تجديدها العقد مع شبكة OSN لمدة عامين، والذي سيسمح للأخيرة ببث جميع قنواتها المشفرة والمتنوعة عبر منصّة “جوّي TV” التابعة لإنتغرال.

ويأتي هذا الإعلان ليؤكد موقع منصّة «جوّي TV» في استقطابها أقوى عروض المحتوى الترفيهي الرقمي والمتنوّع ما بين البث التلفزيوني الحيّ والمكتبات، وبما يلّبي احتياجات متابعي قنواتها الترفيهية سواء للأسر أو للأفراد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وحيث يتضمّن المحتوى مجموعة من البرامج المميّزة والمنوّعة ما بين العربية والأجنبية والتركية، وبرامج الأطفال، والمحتوى الرياضي، ويمكن للمستخدم مشاهدتها عبر البث المباشر أو عند الطلب.

وإضافة إلى قنوات OSN والقنوات التلفزيونية الأخرى، تمكّن «جوّي TV» متابعيها من الوصول إلى أكثر من 10,000 محتوى فيديو، باللغتين العربية والإنكليزية، إضافة إلى العديد من المزايا، حيث تتيح لهم العودة إلى بداية البرنامج التلفزيوني في أي وقت لمشاهدة الأجزاء التي لم يتسن لهم متابعتها في وقت سابق، والتي تعرض على كل من كارتون نتورك، STARZPLAY، قناة فوكس، Wide Khaliji، BluTV.

تجدر الإشارة إلى أن منصّة «جوّي TV» هي إحدى أهم منصّات شركة إنتغرال المتقدّمة، وتعد من أفضل تطبيقات الجيل القادم لحلول القنوات المدفوعة التي حققت نقلة نوعية في تجربة المشاهدين على مستوى المنطقة؛ وهي تركّز على تلبية متطلبات الترفيه للعائلة العربية بأحدث تقنيات العرض عالي الدقة، من خلال منصّات الأجهزة الذكية واللوحية، ومختلف أجهزة الاستقبال الرقمي.