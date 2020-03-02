شركة أبسكو تكرم شركة عبداللطيف جميل للاستثمار 

أقامت الشركة العربية لتجارة المواد البترولية “أبسكو” الاسبوع الماضي حفلا خاصة لشركة عبداللطيف جميل للاستثمار تتويجا للشراكة الاستراتيجية الطويلة بين الطرفين الممتدة لأكثر من 30 عاما حضره كبار المدراء التنفيذيين في الشركتين يتقدمهم السيد محمد علي رضا الرئيس التنفيذي لشركة أبسكو والاستاذ خالد الطيب المدير العام والمهندس كمال الدين حسين المدير العام للمبيعات بالشركة ، كما حضر من شركة عبداللطيف جميل للاستثمار المهندس فيصل السمنودي نائب رئيس الشركة والسيد عصام حامد عضو مجلس الادارة والمهندس رويد الصواف رئيس العمليات التشغيلية والسيد عدنان ميراج المدير التنفيذي لشركة عبداللطيف جميل للزيوت الذين لبوا دعوة الحفل لتكريم الشركة لهم والتأكيد على دعم الشراكة الاستراتيجية بين شركة أبسكو وشركة عبداللطيف جميل للاستثمار حيث تحرص شركة “ابسكو ” على تكريم عملائها وشركائها الاستراتجيين سنويا بهدف التعبير عن شكرها لهم لدورهم الفعال في تعزيز أعمالها المستمرة .

ورحب السيد محمدعلي رضا بالحضور مثمناً عمق الشراكة الطويلة والمتينة بينهم وبين شركة عبداللطيف جميل للاستثمار حيث قام يتقديم دروعا تذكارية تكريميا لهم للتعبير عن العلاقة المتينة ومعربا عن أمله وحرص إدارة الشركة على استمرار هذه العلاقة المتميزة لتكون جسرا لعبوره نحو مستقبل افضل يساعد في خدمة المستهلك ، مؤكداً في الوقت نفسه أن مثل هذا اللقاء يجسد في حقيقته اهتمام الشركة بالتواصل المستمر وتعزيز مبدأ الشراكة الاستراتيجية .

تعتبر الشركة العربية لتجارة المواد البترولية “أبسكو” من اكبر منتجي زيوت التشحيم وموادها الاولية بالمملكة وهي الوكيل الحصري المعتمد لشركة ” أكسون موبيل” العالمية نجحت في وقت قياسي في توسعة أعمالها وافتتاح عدد كبير من الفروع ومراكز الخدمة الموزعة في معظم أنحاء المملكة. وتحرص الشركة على التطوير الدائم بهدف الاستمرار في تقديم خدمات ذات جودة عالية لترضي بها قاعدة كبيرة من العملاء الآخذة في النمو المستمر.