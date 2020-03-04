حاسب Huawei Matebook13 المنتظر قريبا في السوق السعودية

تحرص هواوي دوماً على تزويد مستخدمي منتجاتها بأحدث الأجهزة عبر مختلف الفئات لإثراء حياتهم وتبسيطها بطرق غير مسبوقة. وانسجاماً مع هذا الطموح، تعتزم هواوي طرح حاسب HUAWEI MateBook 13، النسخة الأحدث ضمن خط إنتاج حواسيبها المحمولة. ويتميّز الجهاز الجديد بنسبة مرتفعة لقياس الشاشة بالنسبة للجسم وبتصميم عصري وشاشة عالية الوضوح ووحدة معالجة رسوميات منفصلة وأداء متفوق وزر تشغيل ببصمة الأصبع، فضلاً عن عمر بطاريته المديد.

التصميم الأنيق

يُجسد حاسب HUAWEI MateBook 13 حالة استثنائية بين كافة المنتجات ضمن فئته؛ إذ يعكس كلّ جهاز منها شخصية وهوية كلّ مستخدم على حِدة ضمن قاعدة العملاء العريضة المستهدفة، والتي تشمل الطلاب الجامعيين الجُدد والخريجين وطلاب المدارس الثانوية ورجال الأعمال ورواد الأعمال الشباب. وحرصت هواوي على أن يعكس مظهر وملمس حاسب HUAWEI MateBook 13 معاني الجودة العالية والأناقة والمهنية. ويتمتع الجهاز بتصميم معدني تندمج حوافه بسلاسة مع تشطيبات الألمنيوم، إلى جانب مكبر صوت مزود بفتحات وأداء صوتي معزز. وانطلاقاً من إيمان هواوي بأهمية حاستي اللمس والرؤية، عملت الشركة على ملمس وقوام المنتج وأضفت عليه لمسات نهائية ناعمة ولامعة تعزز من متعة رؤيته والإحساس به.

خاصيّة العرض على عدّة شاشات

تكمن أهمية خاصيّة العرض على عدّة شاشات في تمكين نقل الملفات بين الحاسب المحمول والهاتف الذكي، فضلاً عن تحقيق مشاركة سلسة بين الحاسب المحمول والهاتف الذكي. ومن خلال اعتمادها على قدرات المعالجة رفيعة المستوى وإمكانات النظام الأساسية التي يتسم بها جهاز MateBook، استطاعت هواوي إزالة العقبات القائمة بين الهيكلية الأساسية لأنظمة ’ويندوز‘ و’أندرويد‘، ونجحت في تحقيق الإمكانات الكاملة للربط بين النظامين. وفي نفس الوقت، يمكن استخدام ملحقات الحاسب المحمول مثل لوحة المفاتيح والفأرة كملحقات للهاتف الذكي، مما يوفر تجربة مستخدم أكثر سهولة وراحة. وعندئذ، يصبح الحاسب المحمول قادراً على مشاركة تطبيقات مكتبية أكثر تطوراً مع الهاتف للكشف عن تجربة مكتبية جديدة ويصبح هاتف المستخدم جزءاً من بيئة مكتبية أكثر أماناً وملاءمة.

عمر بطارية طويل

تشتمل حواسيب HUAWEI MateBook 13 قليلة السماكة على بطارية كبيرة بقدرة 41.7 واط ساعي، ولتركيب هذه البطارية الضخمة في الهيكل الصغير للجهاز، خططت هواوي بعناية لمواضع تركيب كلّ من المكونات الداخلية للحاسب بحيث تفسح مجالاً يكفي لاحتواء البطارية. وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي حاسب HUAWEI MateBook 13 على حلول إدارة البطارية والمعالَجة والتبريد الخاصة بشركة هواوي، إلى جانب تقنية البيانات الضخمة التي تُسهم في التعرف على سلوكيات المستخدم وتخصيص الموارد اللازمة بشكل تلقائي. وتُسهم هذه المقاربة متعددة المحاور في تعزيز عمر البطارية على أجهزة HUAWEI MateBook 13. ويمكن لحواسيب HUAWEI MateBook 13 تشغيل مقاطع الفيديو المخزنة بدقة عالية FHD لمدة 11.6 ساعة، إلى جانب دعم تشغيل مهام العمل الإنتاجية التي تتطلب أداءً عالياً لمدة 9 ساعات، أو حتى تصفح الإنترنت لمدة 8 ساعات متواصلة.

عتاد استثنائي وأداء فائق

تم تزويد حواسب HUAWEI MateBook 13 بالجيل العاشر من معالجات Intel® Core™ processor. وإلى جانب ترقية المعالج، قُمنا بتزويد حواسب HUAWEI MateBook 13 بذاكرة وصول عشوائي ثنائية المسار dual channel بسعة 16 جيجابايت. ويمتلك الجهاز قرص التخزين PCIe SSD الذي يمتاز بسرعته العالية، مما يتيح للأفراد المبدعين فرصة التعبير عن أنفسهم دون القلق من بطء القراءة أو الكتابة. كما تم تزويد حواسب HUAWEI MateBook 13 ببطاقة رسوميات جرافيكية منفصلة من النوع NVIDIA® GeForce® MX250 مع ذواكر GDDR5 سعة 2 جيجابايت. وتوفر وحدة معالجة الرسوميات هذه قوة المعالجة الرسومية اللازمة لدعم مهام تحرير الصور والفيديو، فضلاً عن تجارب الترفيه.

يُشار إلى أن حاسب Huawei MateBook 13 المحمول سيتوفر في للحجز المسبق في أسواق المملكة العربية السعودية اعتباراً من 12 مارس الجاري وحتى 18 منه مع باقة هدايا قيّمة (خلال فترة الحجز المسبق، الكمّية محدودة)، وذلك ضمن متجر هواوي الرئيسي في’الرياض بارك‘، ومتجر هواوي الإلكتروني والعديد من متاجر التجزئة المعتمدة في المملكة العربية السعودية.