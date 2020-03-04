فعالية رد سي مول للأسر المنتجة بنسخة 2020

يسعى مركز رد سي مول لتطوير المجتمع المحلي على الدوام ويقوم بمجموعة من الفعاليات للمسؤولية الاجتماعية للشركات. ومن ضمن فعاليات المركز وبالتعاون مع فريق قروبات “على مزاجي”، وتحت مظلة برنامج الخدمة الاجتماعية ( #الردسي يهتم Red Sea Cares ) شاركت الأسر المنتجة العام الرابع على التوالي بهذه الفعالية السامية وذلك من أجل إعطاء الأسر فرصة لعرض منتجاتهن لزوار المركز وتحقيق المبيعات المنشودة.

وكان رد سي مول بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بجدة قد أطلق هذه المبادرة، لأول مرة في فبراير 2016 من أجل تعزيز أهمية العمل اليدوي ودفع عجلة التنمية. ويقوم كل عام بتنفيذ فعالية “الأسر المنتجة” بحلة جديدة إيماناً منه باستمرارية هذه المشاريع القيمة التي تساهم في تطوير الأسر وفتح أبواب مختلفة أمام المشاركات.

وقد أعرب الريان قدوري، المدير العام لمركز رد سي مول، عن سعادته بنجاح هذه المبادرة الرائدة، وقال: “حظيت كافة الاسرالمشاركة بدعم كبير على مدار الأعوام الماضية. ولقد كان للجهود التي بذلناها من أجل إعداد برنامج يسهم في دعم الأسر المنتجة نتائج ايجابية. وتجدر الإشارة الى أن العديد من الأسر قد إجتازت امتحان دخول السوق لتصبح نواة لمشروع تجاري مستقبلي ضمن منظومة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تحظى باهتمام برنامج التحول الوطني 2020، ونحن نشجع الجميع نحو هذه الخطوات ونتمنى لهم النجاح الذي يصبو اليه.”

واتاحت هذه المبادرة الفرصة لكل أسرة في أن تعرض منتجاتها لمدة ثلاث ايام. وقد شهدت المبادرة اقبال من الاسر المنتجة بمحافظة جدة. وقد تم خلال الفعالية عرض العديد من المنتجات التي تنوعت بين المأكولات والمأكولات الصحية والحلويات والمشروبات والهدايا والاكسسوارات واللوحات والأعمال اليدوية والعطورات والصوابين والملابس والعبايات.

وشكرت الأسر المنتجة إدارة الرد سي مول، على هذه الفرصة القيمة التي تمكنهن من الاستفادة، والتي اتاحت لهن المناخ المناسب لعرض منتجاتهن، والتعرف على الجمهور المستهلك والتعامل معه بصورة مباشرة، في أجواء تسويقية، كان لها أثر كبير في رفع العائد المالي من هذه الفعالية.