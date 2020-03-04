“تو توك” يطلق ميزة جديدة لإطلاع مستخدميه على أحدث مستجدات “كورونا”

أطلق “تو توك”، تطبيق المراسلة الفورية الذي يستخدمه عشرات الملايين من الأشخاص حول العالم، ميزة جديدة تزود مستخدميه بآخر التطورات حول فيروس كورونا (كوفيد – 19). وتشمل هذه التحديثات إحصائيات مباشرة وأخباراً من شتى أنحاء العالم لضمان تزويد مستخدمي التطبيق بمعلومات دقيقة حول مستجدات الفيروس.

وفي هذا السياق، قال جياكومو زياني، المؤسس الشريك في “تو توك”: “في ضوء الانتشار السريع لفيروس كورونا، بات من الضروري الحصول على آخر المعلومات بشأنه. ونأمل أن نساهم بتسهيل متابعة تطور الفيروس واتخاذ قرارات سليمة للوقاية منه من خلال تزويد المستخدمين بمعلومات فورية دقيقة عنه. وباعتبارنا مجموعة رواد أعمال من مختلف أنحاء العالم، ندرك مدى أهمية هذه المعلومات للاطمئنان على صحة عائلاتنا في البلدان التي يعيشون فيها”.

ساهم تفشي “كوفيد – 19″ في تغيير أساليب التواصل لدى الناس والشركات حول العالم، حيث أصبح عقد المؤتمرات عبر الفيديو جزءاً أساسياً من التقنيات المستخدمة للمساعدة في احتواء المرض. وقال زياني بهذا الصدد: “من خلال اقتران هذه الميزة الجديدة مع قدرات الاتصال بالصوت والصورة، يمكن لـ ’تو توك‘ أن يلعب دوراً مهماً في الحد من انتشار الفيروس”.

وتم إطلاق الميزة الجديدة في 3 مارس 2020، وستتاح تلقائياً لمستخدمي “تو توك” على نظام تشغيل iOS، بينما يتعين على مستخدمي الهواتف الذكية العاملة بنظام “أندرويد” تحديث التطبيق إلى النسخة الأحدث لتفعيل الميزة.

وعلاوةً على هذه الميزة، يعتزم فريق التطوير في “تو توك” إطلاق العديد من المزايا الأخرى في المستقبل القريب لمواصلة تحسين تجربة المستخدمين، وتوفير منصة رقمية متطورة لهم.