هاتف HONOR 9X PRO الذكي بمعالج Kirin 810 ثماني النواة الأول من نوعه

أطلِق هاتف HONOR 9X PRO لأول مرة حول العالم الأسبوع الماضي في برشلونة ليكون أول هاتف ذكي من HONOR مزود بمعالجKirin 810 المدعم بالذكاء الاصطناعي والذي صُمم على شريحة مقاس 7 نانومتر، بالإضافة إلى تطبيق Huawei AppGallery الذي تم تثبيته مسبقاً أيضاً. ويوفر الهاتف الجديد أداء الذكاء الاصطناعي الاستثنائي وقدرات كفاءة الطاقة الممتازة والمدعمة بالذكاء الاصطناعي، إضافةً إلى مجموعة واسعة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأخرى.

قال كريس سان بايغونغ، رئيس شركة HONOR في الشرق الأوسط وأفريقيا: “جُهّز هاتف HONOR 9X PRO ليدعم الحياة الرقمية النشطة للشباب اليوم عبر أداء معالجه الفائق وكفاءة استخدامه للطاقة. وقطعت تقنياته الحديثة شوطاً كبيراً في تعزيز تجربة ألعاب الهواتف المحمولة وغيرها من المزايا الأخرى، ونتطلع إلى توفير هذه الميزات المتطورة لعملائنا في الشرق الأوسط”.

يعمل معالجKirin 810 المدعّم بالذكاء الاصطناعي مع نظام الحوسبة الجديد كلياً من هواوي لتغطية جميع السيناريوهات المختلفة من أجهزة تعلم الآلة فائقة السرعة إلى الأجهزة الصغيرة القابلة للارتداء التي تعمل على نطاق صغير. وحقق معالج Kirin 810 معدّل عالي جداً بلغ 23944 على مؤشر AI-Benchmark للذكاء الاصطناعي، ووصل بذلك لأعلى الدرجات بين جميع معالجات الهواتف المحمولة التي تم اختبارها. ويعمل المعالج ذو الكفاءة العالية في هاتف HONOR 9X PRO على تحسين كفاءة استخدام الطاقة بنسبة 20% وكثافة الترانزستور بنسبة 50%.

علاوة على ذلك، تمت ترقية وحدة معالجة الرسوميات في الهاتف إلى Mali-G52 التي تدعم خاصية Kirin Gaming+، وهي ميزة توفر تجربة لعب أكثر سلاسة للمستخدم، بينما يعمل نظام التبريد السائل على تحسين تبديد الحرارة بشكل فعال أثناء جلسات اللعب المطولة.