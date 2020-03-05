هواوي تطلق منصة HUAWEI AppGallery أحد أفضل ثلاث منصات لتوزيع التطبيقات عالميًا

توفر HUAWEI AppGallery – منصة توزيع التطبيقات التي أطلقت رسميًا من هواوي، بديلاً جديدًا لمستخدميها. باعتبارها واحدة من أفضل ثلاث متاجر للتطبيقات على مستوى العالم، منصة HUAWEI AppGallery متوفرة الآن في أكثر من 170 دولة / منطقة مع 400 مليون مستخدم نشط شهريًا (MAUs)، توفر التطبيقات والخدمات الرئيسية في جميع أنحاء العالم.

تتمثل رؤية هواوي في جعل HUAWEI AppGallery منصة مفتوحة ومبتكرة لتوزيع التطبيقات يمكن للمستهلكين الوصول إليها، بينما تحمي بصرامة خصوصية المستخدمين وأمنهم وتوفر لهم تجربة فريدة وذكية. لدى هواوي مئات الملايين من المستخدمين حول العالم، مما يضع أساسًا قويًا لتطوير النظام البيئي. جنبًا إلى جنب مع خدمات هواوي للهواتف النقالة -HMS Core، الذي يفتح مجموعة متنوعة من إمكانات البرامج والأجهزة من هواوي، تعمل هواوي على توفير تجربة تطبيقات مبتكرة للمستخدمين

استثمرت الشركة في أكثر من 3000 مهندس لتطوير تطبيقات منصة HUAWEI AppGallery واستثمرت مليار دولار أمريكي في حوافز التطوير. قامت هواوي أيضًا بنشر سلسلة من تدابير أمان الخصوصية الموجهة إلى جميع سيناريوهات الحياة، والتي تم تصميمها وفقًا لمتطلبات الحياة المتنوعة وذكية وفقًا لوعد هواوي “الخصوصية، تحت سيطرتك”.

نظام موثوق يعتمد على الخصوصية التي يتحكم فيها المستخدم للتطبيقات عالية الجودة:

تنشر منصة HUAWEI AppGallery الجديدة أعلى مستوى من التحقق لعزل وحماية بيانات المستخدمين الحساسة وخصوصيتهم. لن تتم معالجة المعلومات الحساسة الشخصيّة – مثل البيانات الحيوية – خارج جهاز هواوي، مما يتيح للمستخدم التحكم الكامل في بياناتهم الشخصية1. تتيح واجهة المستخدم EMUI للمستخدمين التحكم في إذن مستخدم التطبيق. والأهم من ذلك، يتم إخفاء الهوية عن بيانات المستخدم وتخزينها محليًا، بما يتوافق مع منطقة كل مستخدم. بالإضافة إلى ذلك، تمر جميع التطبيقات باختبار تحقق صارم لمنع تطبيقات المطورين من النشاط الضار. طبقت المنصة أيضًا نظامًا لتصنيف التطبيقات في جميع أنحاء العالم.

من أجل تلبية طلبات المستخدمين، تعمل هواوي باستمرار على زيادة اختيار أفضل التطبيقات التي أصبحت ضرورية لنمط حياة المستخدمين الرقمية، سواء كان ذلك تطبيقات عالمية أو محلية. تعمل المنصة حاليًا على تقسيم التطبيقات عبر 18 فئة من الأخبار ووسائل الإعلام الاجتماعية والترفيه وغير ذلك الكثير يمكن العثور عليها بسهولة. إذا كان هناك تطبيق لا يمكن للمستخدمين العثور عليه، فيمكنهم إضافته إلى “قائمة الأمنيات – Wishlist” ، والتي ستقوم بإشعارهم بمجرد توفر التطبيق.

محسّنة لأجهزة هواوي – ميزة التطبيقات السريعة:

تأتي منصة HUAWEI AppGallery مثبتة مسبقًا في الأجهزة. تم تحسين التطبيقات التي يتم تحميلها من النظام الأساسي للعمل على أجهزة هواوي، مما توفر إمكانية مذهلة على الجهاز، وتفاعلات تعزز بعضها البعض بين البرامج والأجهزة.

تم تطوير خاصيّة Quick App من قِبل هواوي والعلامات التجارية الاخرى، وهو نظام بيئي للتطبيقات يضم نوعًا جديدًا من التطبيقات الخالية من التثبيت. يوفر تجربة مستخدم جيدة ووظائف قوية وتحديثات تلقائية لصفحات HTML5، بالإضافة إلى أنه يستهلك مساحة صغيرة جدًا من الذاكرة. على الرغم من منح المستخدمين نفس تجربة التطبيقات التقليدية، إلا أن يتم كتابة تطبيقات مع 1/5 فقط من الرموز مقارنة بتطبيقات نظام أندرويد – Android، وبالتالي تشغل مساحة ذاكرة أقل. يمكن للمستخدمين استيعاب أكثر من 2000 تطبيق سريع بدلاً من 20 تطبيقًا محليًا بسعة 1 جيجابايت فقط. يمكن للمستخدمين أيضًا إضافة تطبيقاتهم المفضلة إلى أجهزة سطح المكتب الخاصة بهم أو الوصول إلى التطبيق عبر مركز التطبيقات السريعة للوصول السهل. في عصر شبكة الجيل الخامس، تسعى هواوي جاهدة لخلق تجربة تطبيق خفيفة الوزن أكثر تلاءمًا وكفاءةً وتزويد المستخدمين بمزيد من الخيارات.

1 يتوافق إطار الامتثال العالمي لجهاز هواوي مع مبدأ الخصوصية المقبول عمومًا (GAPPs) الصادر عن AICPA / CICA واللوائح الأوروبية العامة لحماية البيانات (GDPR)، فضلاً عن القوانين واللوائح المحلية حول العالم. منذ الحصول على شهادة الأمان ISO / IEC27001 وCSA Star التي تم الحصول عليها في عام 2015 وشهادة ISO / IEC 27018 لمعايير الخصوصية التي تم استلامها في أكتوبر 2019، كانت HMS واحدة من أوائل الشركات التي حصلت على شهادة ISO / IEC 27701 الصادرة عن المعهد البريطاني للمعايير (BSI)، الرائدة في إدارة الأمن والشفافية والامتثال الخصوصية للبيانات الشخصية.