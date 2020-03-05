كشفت “سيسكو” خلال فعالية “سيسكو كونكت” التي أقيمت في الرياض عن أحدث حلولها وشراكاتها الاستراتيجية التي تهدف إلى دعم رحلة التحول الرقمي في المملكة.

استمر الحدث البارز لمدة يومين، وتضمن الكلمات الافتتاحية وحلقات النقاش، إضافة إلى عروض “سيسكو” التي برهنت استمرار الشركة في مواكبة جهودها لجدول أعمال وأهداف رؤية المملكة 2030 وموضوع “مجموعة العشرين” برئاسة المملكة والذي يحمل عنوان “توفير الفرص للجميع في القرن الحادي والعشرين”. وخلال مسيرة “سيسكو” في تطوير الاستراتيجيات الجديدة لتعزيز طريقة عيش الناس وعملهم وتعلمهم ولعبهم، تعمل “سيسكو” على تمكين الشركات السعودية والمواطنين من الارتقاء إلى المرحلة التالية في التقدم التقني واكتساب الكفاءات ذات الصلة.

وتعليقاً على هذه المناسبة، قال سلمان فقيه، المدير العام لشركة سيسكو السعودية: “أدركت سيسكو منذ فترة طويلة فوائد تبني الابتكارات التقنية في دفع عجلة النمو وتطوير أساليب عمل العديد من القطاعات وتحسين التجارب للمجتمع بأكمله في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والطاقة وغيرها. وتعمل سيسكو منذ أكثر من 20 عاماً مع الحكومة والمساهمين الرئيسيين في القطاعين العام والخاص لتوفير فرص جديدة ومحسنة لسكان المملكة عبر مجموعة من المبادرات”.

تسريع التحول الرقمي في البلاد – الآثار الاقتصادية

كجزء من التزامها بدعم رحلة التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، تعمل “سيسكو” بشكل وثيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط ووحدة التحول الرقمي من خلال برنامج “حلول سيسكو لتسريع التحول الرقمي”، الذي يركز منذ عام 2016 على أربعة قطاعات ذات أولوية وطنية تشمل: الطاقة والرعاية الصحية والمدن الذكية والتعليم. ويهدف البرنامج إلى تشجيع الابتكار وإنشاء اقتصاد رقمي حيوي وتعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي والقدرة التنافسية العالمية للمملكة. وتشمل بعض الإنجازات الهامة حتى الآن:

• الطاقة: تعمل “سيسكو” مع الشركة السعودية للكهرباء لتوفير حلول الشبكات والقياس الذكية التي تربط الآلات والأصول والأفراد بهدف تلبية احتياجات العرض والطلب بطريقة موثوقة وفعالة.

• الرعاية الصحية: تهدف “سيسكو” عبر تعاونها مع وزارة الصحة إلى اختصار أوقات انتظار المرضى وتحسين الرعاية الصحية من خلال استخدام تقنيات التطبيب عن بعد المتطورة.

• التعليم: تعاونت “سيسكو” مع وزارة التعليم السعودية للتشجيع على تبني التعلّم التفاعلي والعمليات الانسيابية وذلك عبر مشروع يعزز الاتصال بين المعلمين والطلاب افتراضياً.

• المدينة الذكية: وقعت “سيسكو” اتفاقية مع “يَسِر” برنامج الحكومة الإلكترونية في المملكة بهدف تطوير البنية التحتية الرقمية للدولة. وعبر هذه الاتفاقية، سيُمكن البرنامج الهيئات الحكومية من تطوير نوعية وكفاءة الخدمات التي توفرها للأفراد والشركات.

برنامج NetAcad – التأثير الإنساني

إدراكاً منها لأهمية تطوير رأس المال البشري، عقدت “سيسكو” شراكة مع المؤسسات الأكاديمية المحلية العامة والخاصة لتوفّر فرصة الدراسة مع أكاديمية سيسكو للشبكات (NetAcad) في المملكة العربية السعودية. وتركز الأكاديمية على تلبية الطلب الإقليمي على خبراء تكنولوجيا المعلومات. وأنشئت أكاديمية سيسكو NetAcad في المملكة عام 2000 ولديها حالياً أكثر من 100 أكاديمية شبكات نشطة في البلاد. وتختص كل أكاديمية بتوفير التدريب في مجالات معينة مثل الشبكات وإنترنت الأشياء والبرمجة والأمن السيبراني. وتهدف “سيسكو” عبر أكاديمية NetAcad إلى إلهام الشباب السعودي والارتقاء بهم وضمان تعزيز مهارات القوى العاملة الحالية ليكونوا على استعداد للوظائف التقنية مستقبلاً.

استقبلت أكاديميةNetAcad منذ تأسيسها في المملكة 136,894 طالباً كما أنها تمتلك أعلى معدلات مشاركة الطالبات ليس فقط في المنطقة وإنما على مستوى العالم أيضاً. وشهدنا مع استمرار “سيسكو” في تركيزها على تشجيع التنوع والإدماج، ارتفاع نسبة الإناث من طلاب NetAcad في السعودية خلال الـ12 شهراً الماضية إلى 35%. وبفضل توفير المواد باللغتين الإنجليزية والعربية، استطاع البرنامج المساهمة في تعزيز مهارات خبراء تكنولوجيا المعلومات الحاليين وتأهيل من يرغبون في دخول المجال.

برنامج DevNet – تأثير الابتكار

تواجدت مبادرة DevNet من “سيسكو” في المملكة منذ عام 2017 بهدف بناء مجتمع يتمتع فيه المطورون وخبراء تكنولوجيا المعلومات بالمهارات اللازمة وتمكينهم من ابتكار التطبيقات وتطوير التكامل مع منتجات “سيسكو” ومنصاتها وواجهات برامج التطبيقات. ويصبح العاملين بفضل اكتساب هذه القدرات مهيئين بشكل أفضل لاستلام الوظائف الجديدة مثل تطوير أتمتة الشبكات وهندسة إنترنت الأشياء.

منح برنامج DevNet منذ إنشائه الخبرة والمهارات التقنية الرئيسية لأكثر من 600 ألف من مطوري البرمجيات على مستوى العالم، وأعدّ الجيل التالي من خبراء تكنولوجيا المعلومات المؤهلين لمساعدة الشركات على الاستفادة من قوة التطبيقات والأتمتة. وبينما كان يمتلك عدد قليل فقط من منتجات “سيسكو” واجهات برامج التطبيقات في البداية، أصبح اليوم كل حل قابل للبرمجة وأعادت الأتمتة تعريف طريقة عمل الشبكات وتأثير ذلك على الشركات.

أعلنت “سيسكو” الآن عن توسيع منصتها الأساسية DevNet عبر برنامج تدريب يمنح شهادات للمنتسبين، ويدعم تركيز المملكة على تسريع التنمية المشتركة والإبداع المشترك. وكجزء من البرنامج، سيتاح لكل من محترفي الشبكات ومطوري البرامج الفرصة لتحسين وابتكار تطبيقات الشبكة واختيار المهارات التقنية التي يرغبون بتطويرها وفقاً لمستوى خبرتهم.

وتضم تلك الشهادات: Cisco Certified DevNet Associate و Cisco Certified DevNet Professionalو Cisco Certified DevNet Specialists مما يتيح للشركات بناء المواهب وامتلاك إطار عمل لتقييم المواهب ومطابقة أصحاب المهارات المناسبة مع الوظائف الصحيحة.

واختتم فقيه: “نمتلك مركز فريد يمكننا من تحديد اتجاهات ومتطلبات قطاع التكنولوجيا المحلي، ويعد ذلك سبب وجيه لأن نواصل تعزيز مبادرات مثل برنامج “حلول سيسكو لتسريع التحول الرقمي” وأكاديمية NetAcad وبرنامج DevNet في المملكة. وفي مسيرتنا لسد فجوة المهارات وتطوير رأس المال البشري محلياً، يعد توسيع برنامج التدريب والشهادات DevNet أمراً مهماً لشركة سيسكو فهو يتماشى مع أجندة الابتكار في المملكة العربية السعودية. ونتطلع إلى تجديد التزامنا في الجهود المشتركة لدعم وتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ومركزها على مستوى العالم”.