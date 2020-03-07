مستشفى د. سليمان الحبيب بالسويدي يحصل على اعتماد الجودة العالمية (JCI)

نجح مستشفى د. سليمان الحبيب بالسويدي في الحصول مجدداً على ثقة اللجنة الدولية المتحدة لإعتماد المنشآت الصحية (JCI) ، والتي تُعنى بتحسين جودة وأمان وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمراجعين والمرضى. بعد أن سجل تقرير اللجنة أعلى معدلات الجودة لهذا الإعتماد ولما لمسوه من مستوى متميز ومتطور ورعاية صحية متوافقة مع أعلى المعايير العالمية.

ذكر ذلك د. منصور العثمان مدير عام المستشفى والذي قال أن اجتياز إعادة التقييم لمستشفى د. سليمان الحبيب بالسويدي يأتي حرصاً منا على مواكبة المستشفى لآخر تطبيقات واستراتيجيات الجودة المعتمدة في المجال الطبي على كافة مستوياته الطبية والإدارية والفنية، وحرصاً منا على تقديم خدمات صحية مميزة وبكفاءة عالية تحظى بثقة كافة المرضى والمراجعين.

وقال د. العثمان أن أهمية هذا الإعتماد العالمي تنبع من كونه مقدماً من واحدة من أكثر المؤسسات العالمية مصداقية واحترافية في التقييم. مشيراً إلى أن تركيز اللجنة ينصب على تقييم مدى تحسن الخدمات المقدمة للمرضى. بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية والتعليمية التي تهدف إلى المساعدة في تنفيذ حلول علمية ومستدامة لرعاية المرضى بشكل أفضل.

مضيفاً بأن حصول مستشفى د. سليمان الحبيب بالسويدي على هذا الإعتماد يأتي تأكيداً على أن جميع الكوادر الطبية والفنية والإدارية به حريصة كل الحرص على الالتزام بالمعايير والتوصيات الصحية الدولية في كافة مراحل تقديم الرعاية الطبية من التشخيص والعلاج والتأهيل. كما أنه يعكس حرصاً كبيراً على الاستمرار في الاستفادة من تطبيقات واستراتيجيات الجودة والتطوير المستمر للخدمات بما يتوافق مع تطلعات المراجعين ومتطلبات الرعاية الصحية المعتمدة عالمياً.