جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي تكرم الفائزين بالجائزة في دورتها السابعة غداً

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، يسلم معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي ، يوم غد الأحد الفائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز في دورتها السابعة لعام 2019م، تحت عنوان (نحو تحقيق أثر أعمق للعمل الاجتماعي)، وذلك خلال حفل تكريم تقيمه مؤسسة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز في فندق الفورسيزون بالرياض.

وتتنوع مجالات جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز في البرامج والمشروعات والخدمات والمبادرات المتميزة والريادة في الشؤون الاجتماعية والإنسانية والخيرية والتطوعية والمساهمات الفعالة في المسؤولية الاجتماعية.

وتهدف الجائزة ـ التي تقدر قيمتها المالية 750 ألف ريال لكل فرع من فروعها الأربعة ـ إلى إبراز الجوانب المشرقة والجهود المضيئة للعمل الاجتماعي وبناء إرث وطني في مفهوم العمل الاجتماعي على المستوى المحلي والإقليمي.

وكانت أمانة الجائزة قد أعلنت مؤخراً أسماء الفائزين بالدورة السابعة.