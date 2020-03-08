هاتف ذكي قوي من الفئة المتوسطة يحتوي على كاميرا فائقة الدقة سيأتي قريبًا للمملكة العربية السعودية

عند التفكير في الهواتف الذكية ذات التصميم الجميل، سوف يفكر العديد من الشباب على الفور في سلسلة HUAWEI nova. منذ إطلاق هذه السلسلة، اكتسحت HUAWEI nova الأسواق الرئيسية في العالم بكاميراتها القوية وأدائها المتميز وتصميماتها الأنيقة وميزاتها الذكية.

ومن المنتظر أن تطلق شركة هواوي تك انفستمنت العربية السعودية المحدودة هاتفها HUAWEI nova 7i في السوق المحلية لتزويد المستهلكين بتجربة تصوير وترفيه جديدة كليًا.

توفر الكاميرا الرباعية بدقة 48 ميجابكسل والمدعمة بالذكاء الاصطناعي مزيدًا من فرص التصوير

يتميز هاتف HUAWEI nova 7i بكاميرا رباعية قوية بدقة 48 ميجابكسل مدعمة بالذكاء الاصطناعي ومدمجة في ترتيب مصفوفة بشكل أنيق في الركن الأيسر العلوي من اللوحة الخلفية. يتضمن الإعداد على كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وعدسة للتصوير العريض بدقة 8 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل وعدسة خوخيه بدقة 2 ميجابكسل. هذا يوفر التصوير الفوتوغرافي والفيديو تنوع مذهل بدقة عالية الوضوح مع تصميم مميز.

تحتوي الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل الموجودة في الجزء الخلفي من الهاتف مستشعرًا بمقاس 1/2 بوصة مع فتحة عريضة تبلغ f / 1.8 لأداءً فائقًا في مجال الرقاقات وتدعم تقنية التوليف المتعددة الأطر عالية الدقة. التي تحسن بذكاء صور متعددة في لحظة مع الاحتفاظ بالتفاصيل، حتى بعد التكبير.

للتصوير الليلي تستخدم الكاميرا تقنية Pixel Binning 4*1 حجم مكافئ للبكسل يبلغ 1.6μm. التي تعمل على تحسين الصورة وخفض الضوضاء في ملفات RAW وتنتج عن صور لسماء الليل أكثر وضوح مع ضوضاء أقل، وعندما تقترن بالتعرض الطويل والتكوين الذكي متعدد الأطر، تساعد المستخدمين على التقاط جمال السماء الليلي المرصعة بالنجوم بشكل مثالي.

يأتي هاتف HUAWEI nova 7i مع محرر فيديو قوي مدعم بالذكاء الاصطناعي يجعل تحرير الفيديو بعد تسجيلها أسهل كثيرًا. يمكن الآن إضافة موسيقى خلفية أو تشذيب اللقطات أو حتى التأثيرات بنقرة واحدة. يمكن لمحرر الفيديو المدعم بالذكاء الاصطناعي التعرف على وجه معين بمساعدة تقنية التعرف على الوجه المتقدمة والخوارزميات، حتى إنشاء مونتاجات منفصلة تعرض فقط الموضوع المحدد. تساعد كاميرات الهاتف الذكي أيضًا في تحسين وضعية الجسم باستخدام خاصية AI Body Shaping التي تتعرف على الهيكل العظمي ومحيطه لتقديم المشورة بشأن كيفية تحسين شكله.

من أجل إنتاج صور بوكيه أفضل، يستخدم هاتف HUAWEI nova 7i خوارزميات الذكاء الاصطناعي والبرمجيات لاستشعار العمق للتعامل بفعالية مع اكتشاف حافة الجسم، والتي تجعل طمس الخلفية طبيعية أكثر.

توفر العدسة ذات الزاوية العريضة بدقة 8 ميجابكسل مجال رؤية تصل حتى 120 درجة، مما يوفر رؤية بلا حدود بنسبة 140٪ أكثر من الكاميرا العادية التي تصل 78 درجة فقط. سواء كنت تلتقط صورة جماعية كبيرة أو مباني أو مناظر طبيعية شاسعة، فإن هاتف HUAWEI nova 7i قادر على تقديم صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو رائعة.

تدعم عدسة ماكرو تصوير الماكرو البالغ 4 سم، مما يتيح للمستخدمين اكتشاف تفاصيل جديدة فقط من خلال استخدام هاتف HUAWEI nova 7i.

تم تجهيز الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل بتقنية Super Night Selfie 2.0. باستخدام خوارزميات مدعمة بالذكاء الاصطناعي وتقنية Light Fusion المتقدمة التي تتيح مزيدًا من الضوء للوصول إلى المستشعر، يمكنك التقاط صور شخصية واضحة ومذهلة مع بشرة ساطعة وميزات وجه ثلاثية الأبعاد، حتى في البيئات المظلمة.

أداء متميز مع بطارية كبيرة وشاحن HUAWEI SuperCharge

تعد بطارية هاتف HUAWEI nova 7i طويلة الأمد وشحنها السريع ميزة هائلة لهذا الهاتف الجديد. بفضل البطارية الكبيرة التي تبلغ 4200 مللي أمبير في الساعة، يمكنها بسهولة تلبية طلبات المستخدم العالية على البطارية خلال اليوم. لذلك، سواء كنت تشاهد الأفلام أو تلعب الألعاب أو تلتقط الصور، فإن نفاد طاقة البطارية لا يشكل مصدر قلق أبدًا.

تم تزويد هاتف HUAWEI nova 7i أيضًا بشاحن HUAWEI SuperCharge باستطاعة 40 واط، والذي يمكن إعادة شحن البطارية إلى 70٪ في 30 دقيقة فقط. تم ضمان سلامة هذه التقنية الفعالة والسريعة للشحن، بعد أن حصلت على شهادة السلامة الموثوقة من TÜV Rheinland.

يأتي هاتف HUAWEI nova 7i مزودًا بذاكرة وصول عشوائي سعتها 8 جيجابايت مع مساحة تخزين 128 جيجابايت لتخزين عدد كبير من الصور ومقاطع الفيديو والملفات. كما في صميمها أيضًا، يكمن معالج Kirin 810 بحجم 7 نانو متر، هذا لا يتألف فقط من اثنين من النوى الكبيرة وستة نوى صغيرة ، ولكنه يدمج أيضًا نسخة مخصصة من GPU Mali-G52 ، والجيل الرابع من تقنية معالجة الصور ISP و NPU الخاصة بشركة هواوي.

وفقًا للبيانات الرسمية لشركة هواوي، يوفر معالجKirin 810 بحجم 7نم زيادة بنسبة 50٪ في كفاءة الطاقة وزيادة بنسبة 110٪ في كثافة الترانزستور مقارنة بمعالج Kirin 710 بحجم 12 نم، مما يوفر أداء أسرع وأكثر قوة بالإضافة إلى تجربة أقل في استهلاك الطاقة.

بفضل تقنية الجدولة المدعمة بالذكاء الاصطناعي على مستوى نظام Kirin Gaming+ وترقيات برنامج تشغيل GPU وتحسين تحميل GPU وتحسين المؤثرات الخاصة للألعاب بدقة عالية الوضوح HD، تم تحسين جودة الصورة في الوقت الفعلي والألعاب ثلاثية الأبعاد على نطاق واسع إلى حد كبير. هذا يعني أن دقة وضوح وتباين سطوع تجربة الألعاب محسّنة أيضًا.

بفضل إمكانات الذكاء الاصطناعي القوية في الـNPU، يمكن للهاتف الذكي تخصيص موارد بمرونة لوحدة المعالجة المركزية (CPU) و GPU و DDR. تتمتع الميزات الجديدة لواجهة المستخدم EMUI10 مثل محرك Deterministic Latency Engine الذي يستطيع تحسين سرعة الحوسبة لهاتف HUAWEI nova 7i.

شاشة عرض Punch Full Display الأيقونية

يتميز هاتف HUAWEI nova 7i بشاشة HUAWEI Punch FullView بدقة فائقة عالية الوضوح FHD+ ضخمة مقاس 6.4 بوصة تتميز بدقة 2310 × 1080. تتميز هذه الشاشة المتطورة بمجموعة ألوان واسعة ونسبة شاشة كبيرة للجسم تصل إلى 90.6٪. تم استبدال الشق الأمامي بفتحة Punch في الزاوية العلوية اليسرى التي تضم الكاميرا الأمامية الصغيرة، مما توفر تجربة مشاهدة غامرة تتميز بالسلاسة والجمال والعملية.

يعد هاتف HUAWEI nova 7i بطل التصوير الفوتوغرافي ذو الأداء العالي بالإضافة إلى عمر بطارية يدوم طويلًا، وقد تم تصميمه لضبط اتجاه جديد في قطاع الهواتف – الفئة المتوسطة ويبدأ الحجز المسبق يوم ١٢ مارس مع هدايا قيمة ولكمية محدودة