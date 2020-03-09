المملكة تندد بمحاولة الاغتيال التي استهدفت دولة رئيس الوزراء السوداني

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الرياض – واس

 أعربت وزارة الخارجية عن تنديد المملكة العربية السعودية بمحاولة الاغتيال التي استهدفت دولة رئيس الوزراء بجمهورية السودان الشقيقة الدكتور عبدالله حمدوك، مؤكدة رفضها واستهجانها لهذا العمل الإرهابي الجبان، ولأي محاولة لتقويض أمن السودان واستقراره.


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