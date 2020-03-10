HONOR تأتي بهاتف HONOR 9X PRO إلى عملائها في المملكة العربية السعودية

الهاتف الذكي الأول في الشركة المعزز بمعالج Kirin 810 ثمانيّ النواة الذي يوفر أداء استثنائي بالذكاء الاصطناعي بسعر 999 ريال سعودي

أطلقت HONOR هاتف HONOR 9X PRO في المملكة العربية السعودية، وهو أول هاتف ذكي من HONOR مزود بمعالجKirin 810 المدعم بالذكاء الاصطناعي الذي صُمم على شريحة مقاس 7 نانومتر، بالإضافة إلى تطبيق Huawei AppGallery الذي تم تثبيته مسبقاً أيضاً، وذلك مباشرةً بعد الكشف العالمي عن الهاتف الذكي الجديد. يمتاز الهاتف الجديد بأداء الذكاء الاصطناعي الاستثنائي وكاميرا ثلاثية بدقة 48 ميجابكسل وشاشة العرض الكاملة مقاس 6.59 بوصة، مما يقدم تجربة مستخدم معززة وتحديثات في الأداء وتجربة اللعب والتصوير.

يتوفر هاتف HONOR 9X PRO للشراء من Hihonor.com وJarir Bookstore وeXtra وLuLu Hypermarket وغيرها من متاجر التجزئة الكبيرة ابتداءً من 13 مارس 2020 بسعر 999 ريال سعودي.

قال كريس سان بايغونغ، رئيس شركة HONOR في الشرق الأوسط وأفريقيا: “يسرنا أن نوفر هاتف HONOR 9X PRO الذي تم الإعلان عنه حديثاً لعملائنا في المملكة العربية السعودية. ويلبي الهاتف الجديد في محفظة منتجاتنا المتنامية احتياجات الشباب الخبراء بالتقنيات الرقمية، وهو جهاز متين سيرتقي بتجربة المستخدم في التصوير الفوتوغرافي وقدرات الأداء الفائقة”.

معالج Kirin 810 البارز المدعم بالذكاء الاصطناعي والمصُمم على شريحة مقاس 7 نانومتر

يعمل معالجKirin 810 المدعّم بالذكاء الاصطناعي مع نظام الحوسبة الجديد كلياً من هواوي لتغطية جميع السيناريوهات المختلفة من أجهزة تعلم الآلة فائقة السرعة إلى الأجهزة الصغيرة القابلة للارتداء التي تعمل على نطاق صغير. ويعمل المعالج ذو الكفاءة العالية في هاتف HONOR 9X PRO على تحسين كفاءة استخدام الطاقة بنسبة 20% وكثافة الترانزستور بنسبة 50%.

علاوة على ذلك، تمت ترقية وحدة معالجة الرسوميات في الهاتف إلى Mali-G52 التي تدعم خاصية Kirin Gaming+، وهي ميزة توفر تجربة لعب أكثر سلاسة للمستخدم، بينما يعمل نظام التبريد السائل على تحسين تبديد الحرارة بشكل فعال أثناء جلسات اللعب المطوّلة.

تصميم حرف الـX العملي والفريد وشاشة العرض الكاملة

يمتاز هاتف HONOR 9X PRO بتصميم خلفي ثلاثي الأبعاد مصنوع من الزجاج المتدرج على شكل الحرف X، بالإضافة إلى مستشعر البصمات الجانبي مما يجعل الهاتف عمل فني يتسم بالبساطة. ويأتي الهاتف باللونين الأسود الفخم والبنفسجي.

يمتلك هاتف HONOR 9X PRO كاميرا سيلفي تخرج للأعلى وتُخلّص المستخدم من التشويش وتوفر تجربة بصرية غنية في مختلف الظروف بفضل الحواف النحيفة وتقنية(COF) المتطورة وشاشة العرض الكاملة مقاس 6.59 بوصة التي تشكل 92% من حجم الهيكل العام.

صُممت شاشة العرض الكاملة مقاس 6.59 بوصة لتبي احتياجات المستخدم، وتتميز الشاشة بفلتر اللون الأزرق المعتمد من TÜV Rheinland الذي يقلل من أشعة الضوء الأزرق الضارة المنبعثة بشكل فعال ويمنع إصابة العين بالتعب أو الضرر.

كاميرا ثلاثية بدقة 48 ميجابكسل لكافة سيناريوهات التصوير وخاصية التصوير الليلي الرائعة

يتميز HONOR 9X PRO بكاميرا ثلاثية بدقة 48 ميجابكسل تُستخدم لمختلف أغراض التصوير وتمنح الأولوية للوظائف المفيدة التي تساعد المستخدمين على التقاط كل لحظاتهم الثمينة. ويعد التصوير بدقة 48 ميجابكسل إنجاز رائع في مجال الهواتف الذكية، إضافة إلى الطاقة وإمكانية استخدام المستشعر الأساسي التي ستحفز عشاق التصوير الفوتوغرافي. وبما أنها توفر عدداً كبيراً يصل إلى 48 مليون بكسل، ستتمكنون من التقاط كل التفاصيل الرائعة.

يتميز هاتف HONOR 9X PRO بفتحة f/1.8 ومستشعر نصف بوصة لتعزيز دقة الصورة وجودتها، إضافة إلى كاميرا بزاوية واسعة للغاية 120 درجة تساعد المستخدمين على التقاط الصور الواسعة والشاملة. ويضم هاتفHONOR 9X PRO أيضاً خاصية تصحيح التشويه تلقائياً ومجال الرؤية المذهل الذي يبلغ 120 درجة ويُمكّن المستخدمين من تصوير المناظر الطبيعية في لقطات ساحرة، بينما تتيح عدسة العمق بدقة 2 ميجابكسل f/2.4 التعرف على المجال لتوفير الصور المذهلة.

ويرتقيHONOR 9X PRO بالتصوير الليلي إلى المستوى التالي حيث يدعم خاصية AIS Handheld Super Night View 2.0 ويتميز بمستشعر كبير مقاس نصف بوصة مما يحسّن حساسية الكاميرا للضوء بشكل كبير ويوفر أداءً رائعاً عند التصوير في الإضاءة المنخفضة.