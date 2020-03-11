تقدمت “دراية المالية” للمركز الخامس في قائمة شركات الوساطة المرخصة بالسوق السعودي بنهاية فبراير 2020م، وذلك لأول مرة في تاريخها.

فيما كانت قيم التداول ل “دراية المالية” قرابة الـ 9 مليارات ريال خلال شهر فبراير الماضي بنسبة نمو 93.3% عن فبراير 2019 م.

وبلغت قيم التداول لدى “دراية المالية” خلال الشهر الماضي 8.96 مليار ريال وبنسبة تداولات بلغت 6.26% من إجمالي قيم التداولات في السوق السعودي وذلك وفق تقرير الوساطة لشهر فبراير 2020 الصادر عن “تداول”.

وفيما يلي تطور أحجام التداول وترتيب شركة “دراية المالية” منذ فبراير 2013:

تطور أحجام التداول وترتيب شركة “دراية المالية” منذ يناير 2012

الفترة

الترتيب

قيمة التداول (مليار ريال)

النسبة من التداولات

فبراير 2013

10

6.3

2.67 %

فبراير 2014

10

5.8

2.15 %

فبراير 2015

10

15.5

3.99 %

فبراير 2016

10

8.7

3.56 %

فبراير 2017

10

5.8

3.84 %

فبراير 2018

10

4.9

3.61 %

فبراير 2019

9

4.6

4.93 %

فبراير 2020

5

8.96

6.26 %

فيما صرح مشعل الحقباني، الرئيس التنفيذي لقسم الوساطة بأن “دراية المالية مستمرة في تطوير منتجاتها و خدماتها الإستثمارية لعملائها، كما أن دراية تتمتع بمنتجات إستثمارية عديدة و تناسب جميع فئات المستثمرين و الجدير بالذكر بأن دراية تقدم جميع منتجاتها إلكترونياً. مما يميز “دراية المالية” هي سرعة وجودة التعاملات المقدّمة والتي أسهمت في ثقة العملاء بـ”دراية المالية”. كما أن دراية تميزت بعدد من المنتجات الإستثمارية مثل التداول في عقود الفوركس وعقود الفروقات والعقود المستقبلية، بالإضافة إلى أن دراية تقدم خدمة التداول لعملائها في العديد من الأسواق العالمية بعمولات تنافسية. وهذا التنوع في المنتجات أسهم في زيادة قيم تداولات دراية في السوق.”

وكما ذكر الحقباني أن شركة “دراية المالية” تقدم العديد من الخدمات لعملائها كالمشورة الاستثمارية ومساعدتهم على اختيار المنتجات المناسبة لهم من أسواق المال، وتقديم حلول استثمارية مبتكرة في مختلف الفئات الاستثمارية، وتقديم خدمات التداول لعملائها في أكثر من 25 سوق حول العالم وكما تسمح منصة “دراية جلوبل بلس” بتداول عدد من المنتجات الاستثمارية تشمل الأسهم، عقود الخيار، العقود الآجلة، عقود الفروقات، عقود الضمان، عقود أدوات الدين، المعادن (الذهب والفضة)، والبيع على المكشوف، والتسهيلات الائتمانية، بالإضافة إلى عقود العملات في أكثر من 20 زوجا من العملات.

كما أن “دراية المالية” حصلت على العديد من الجوائز خلال السنوات الماضية من خلال التطوير المستمر في تقديم المنتجات و الخدمات الاستثمارية التي أسهمت في ثقة العملاء بها.

و الجدير بالذكر أن “دراية المالية” هي من أكبر الشركات المستقلة من حيث الحصة السوقية، وهي شخص مرخص له من قبل هيئة السوق المالية بموجـب أحـكام لائحـة الأشخاص المرخـص لهـم، وتركــز شــركة درايــة الماليـة علـى نشـاطات الوسـاطة الماليـة، وإدارة الأصول، وتقديــم المشــورة الاستثمارية.