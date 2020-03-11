أُطلق تطبيق “تو توك” بهدف تسهيل تواصل المستخدمين مع الأهل والأصدقاء والزملاء حول العالم. وعلى الرغم من الإدعاءات الباطلة والمضللة التي ساقتها بعض وسائل الإعلام مؤخراً، حظي “تو توك” بدعم وثقة عشرات الملايين من المستخدمين بما في ذلك أكثر من 20 مليون شخص يستخدمون التطبيق بشكل دائم.

وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على شعبية التطبيق بين المستخدمين، ويرسل رسالة واضحة مفادها: لا يزال “تو توك” يحظى بشعبية عالمية.

وعلى الرغم من اعتراضنا على إزالة “تو توك” من متجري التطبيقات “آب ستور” و”جوجل بلاي”، إلا أننا حرصنا على إجراء التغييرات التي طلبتها شركتا “آبل” و”جوجل” حرصاً منّا على استئناف التعاون معهما لإعادة “تو توك” إلى متجري التطبيقات.

لقد سعت شركتنا وما تزال تسعى إلى الحوار مع “آبل” و”جوجل” عبر الاتصال المباشر، وإرسال الرسائل عبر البريد الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي، ودعوتهما كذلك إلى زيارة مكاتب “تو توك” في أبوظبي. ولكننا للأسف لم نتلقَ رداً من “آبل” منذ 7 يناير 2020 ولا من “جوجل” منذ 15 فبراير 2020.

وقد أصبحت الحاجة للحوار والتعاون أكثر إلحاحاً اليوم من أي وقت مضى، نظراً للتحديات التي تواجه العالم من خطر تفشي فيروس “كورونا” (كوفيد – 19). فبعد أن أغلقت المدارس والجامعات والشركات حول العالم أبوابها للمساعدة في احتواء المرض، أصبح العمل والتعلم عن بُعد النمط الأكثر شيوعاً في مناطق عدة حول العالم.

وبالنظر لتقنيات التواصل الفائقة لتطبيقنا بالصوت والصورة، يدعو “تو توك” كلاً من “آبل” و”جوجل” إلى أخذ خطوات جدية والتعاون معنا لتيسير سبل التواصل بين الناس حول العالم لا زيادتها صعوبةً.

نود كذلك أن نؤكد لمستخدمينا الكرام والمجتمع الدولي كافة بأن تطبيقنا آمن للاستخدام وسيبقى مجانياً للجميع.

إن “تو توك” هي شركة تجارية مستقلة أسسها عدد من رواد الأعمال والمهندسين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وهي ما تزال ملتزمةً تماماً بحماية خصوصية وأمن مستخدميها، مع العلم أن جميع بيانات المستخدمين مشفّرة بدرجة عالية، كما أن جميع قنوات الإرسال محمية تماماً.

ويعتمد “تو توك” نفس تقنيات الخصوصية والأمان التي تستخدمها تطبيقات المراسلة الرائدة عالمياً بما في في ذلك “واتس أب” و”تيليجرام” و” فيسبوك مسنجر”، حتى أن “تو توك” يطلب من مستخدميه الوصول إلى مستوىً أقل من البيانات الشخصية بالمقارنة مع “واتس أب” و”تيليجرام” و”سيجنال”.

وحتى يعود “تو توك” مجدداً إلى متجري التطبيقات “آب ستور” و”جوجل بلاي”، يتوفر التطبيق حالياً للتحميل على الأجهزة العاملة بنظام أندرويد عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة (https://totok.ai/download-android) ، وكذلك عبر متاجر التطبيقات الخاصة بشركات “هواوي” و”سامسونج” و”شاومي” و”أوبو” و”فيفو”، أو عن طريق المتاجر المستقلة مثل Apkpure، وUpToDown، وAptoide، وGetJar، وSoftonic.