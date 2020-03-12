التزاماً بمسؤوليتها الاجتماعية وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في المملكة إنتغرال تعلن بث قنوات عين التعليمية مجاناً عبر منصّة «جوّي TV»

التزاماً بمسؤوليتها الاجتماعية واستشعاراً بدورها الوطني، أعلنت إنتغرال، الشركة الرائدة في مجال الترفيه الرقمي والرياضي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن بث قنوات «عين» التعليمية التابعة لوزارة التعليم في المملكة على كل من منصّة “جوّيTV هوم”، وتطبيق “جوّي TV” مجاناً لكل المشتركين الحالين والجدد.

وتؤكد إنتغرال تضامنها الكامل مع قرار وزارة التعليم باتباع منهج التعليم عن بُعد نتيجة الظروف الراهنة التي فرضتها تداعيات فيروس كورونا الجديد، وحرصها على مواكبة كل المستجدات في هذا الإطار وفق ما تفرضه المصلحة الوطنية العليا. وتحرص إنتغرال على تقديم المحتوى الذي يلّبي تطلّعات المستخدمين ويغطّي أوسع شريحة من المجتمع، وبما يضيف قيمة فعلية على مختلف المستويات سواء الترفيهية أو التعليمية أو التثقيفية.

وجاء إطلاق قنوات «عين» التعليمية كبديل لتوفير حلول الدراسة عن بُعد في المملكة بقرار من وزارة التعليم، كتدبير احترازي ووقائي لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره. ويبلغ عدد القنوات عشرين، وتقدّم دروساً وشروحاً تعليمية بأسلوب سهل وأمثلة واضحة، لكافة المراحل التعليمية التي تشمل المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوي، وبواسطة نخبة من المعلمين والمعلمات.

ويعدّ أسلوب التعلم عن بُعد من أساليب التعلم الذاتي، الذي يساهم في تعزيز نظام التعليم المفتوح، والتعليم المستمر. ومن أبرز الدوافع لتطبيق هذا النظام: جعل التعليم مفتوحاً أمام الجميع، والتغلب على العائق الزمني والجغرافي والصحي، بالإضافة إلى الاستفادة من الطاقات التعليمية المؤهّلة، والاستفادة من التقنيات الحديثة في العملية التعليمية، فضلاً عن تخفيف الضغط الطلابي على المؤسسات التعليمية.

تجدر الإشارة إلى أن منصّة «جوّي TV» هي إحدى أهم المنتجات ضمن خدمات إنتغرال المتقدّمة، حيث تعد أفضل منصّات الجيل القادم لحلول القنوات المدفوعة التي حققت نقلة نوعية في تجربة المشاهدين على مستوى المنطقة، وهي تركّز على تلبية متطلبات الترفيه للعائلة العربية بأحدث تقنيات العرض العالي الدقة، من خلال منصّات الأجهزة الذكية واللوحية، وجهاز جوّي TV المنزلي.