مجموعة صافولا تدعم الأسر السعودية المنتجة

في إطار رؤية المملكة 2030 وضمن إستراتيجية الشركة في المسؤولية الاجتماعية وإهتمام مجموعة صافولا بالمبادرات المجتمعية، وتحت شعار “اسرة واحدة”، قامت صافولا برعاية ودعم الأسر السعودية المنتجة في فعالية لتمكين هذه الأسر أقيمت على مدى 3 أيام في برج صافولا – مقر الإدارة العامة للمجموعة. وقد شهدت الفعاليات حضور منسوبي المجموعة لشراء منتجات الأسر المنتجة. كما تخللها عدد من الأنشطة الترفيهية المختلفة.

وقد أعرب المهندس أنيس أحمد مؤمنة، الرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا عن سعادته لدعم هذه المبادرات الاجتماعية، وقال: “لا تشكل الاستدامة لصافولا هدفًا ينبغي تحقيقه فحسب، بل تمثل كذلك القيم والمبادئ التي تحدد خياراتنا كشركة وكأفراد. الاستدامة هي إرثنا الذي نود الاحتفاظ به، وذلك لخلق تأثير إيجابي ومستدام لوطننا ومجتمعنا. نسعى لإحداث تغيير في حياة الناس وفي العالم من حولنا من خلال عملنا المجتمعي ومبادراتنا للحد من الهدر الغذائي وتدريب وتوظيف ذوي الإعاقة. ويأتي دعمنا للأسر المنتجة من منطلق اهتمامنا بالمجتمعات التي تعمل بها مجموعة صافولا وتطويرها”.

وقد أعربت العديد من الاسر عن شكرها لمجموعة صافولا، على اتاحة هذه الفرصة القيمة التي مكنتهم من الاستفادة، وهيأت لهم المناخ المناسب لعرض منتجاتهم، والتعرف على الجمهور المستهلك، والتعامل معه بصورة مباشرة ، في أجواء تسويقية، كان لها الأثر الكبير في زيادة العائد من بيع المنتجات.