في إطار سعيها المتواصل للاسهام في الجهود الوطنية الرامية لكبح جماح فيروس كرونا الجديد “كوفيد- 19″، وانطلاقاً من مسئولياتها المجتمعية، أطلقت مجموعة د. سليمان الحبيب عبر حسابها في منصة تويتر مجموعة كبيرة من الرسائل التوعوية والتثقيقية حول الفيروس بعدة لغات شملت الإنجليزية والفرنسية، وأيضاً الإسبانبة والفلبينية، وكذلك الهندية الأوردية، بالإضافة إلى العربية، واحتوت الرسائل التي استهدفت المواطنين والمقيمين في المملكة من مختلف الجنسيات معلومات عن أعراض الإصابة بالفيروس، وسُبل الوقاية منه، والتطبيق الصحيح للعزل المنزلي، والحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية وعدم الإنجرار وراء الشائعات.

وشارك د. سعد العسيري المدير الطبي لأقسام الطوارئ بمستشفيات المجموعة وعدد من أطباء المجموعة، في الحملة التوعوية عبر مقاطع فيديو قدم فيها معلومات مهمة عن الفيروس وكيفية الوقاية منها، وضوابط العزل الصحي وغيرها من الرسائل التثقيفية التي من شأنها أن ترفع من مستوى وعي المتلقي ويمكنه من التعامل مع الوباء بالشكل الصحيح.

واستعانت المجموعة لتوصيل رسائلها بمقاطع الفيديو القصيرة، والرسوم والصور التوضيحية، وقد وجدت التغريدات إقبالاً كبيراً من رواد منصة تويتر وحصدت آلاف المشاهدات.

الجدير بالذكر أن رابط حساب مجموعة د. سليمان الحبيب بمنصة تويتر https://twitter.com/HMG