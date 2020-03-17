اعتمد رئيس اللجنة العليا لمشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية بإمارة المنطقة الشرقية صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي آل سعود، تشكيل لجنة تنفيذية منبثقة من اللجنة العليا للمشروع، يأتي ذلك تفعيلاً للتوصيات التي أقرتها اللجنة العليا للمشروع مؤخراً في ختام اجتماعها الثالث.
ولفت المدير التنفيذي للمشروع سعد القحطاني، إلى الدور البارز والحيوي الذي ستلعبه اللجنة التنفيذية وفقاً لأهداف ومهام محددة، وذلك بما يسهم في تجويد خارطة منظومة أعمال المشروع وتحسين مخرجاته في إطار الخدمات التي يسعى لتقديمها كشريك استراتيجي مع الأجهزة الحكومية بالمنطقة من خلال أعمال قياس رضا المستفيدين وتقديم الدعم الاستشاري والتدريب لتلك الجهات.
وأشار القحطاني، إلى اختيار أربعة مرشحين لعضوية اللجنة التنفيذية ممثلة في كلٍ من الدكتور صالح الحميدان، والمهندس عدنان المنصور، إضافة للدكتورة حصة العتيبي، والدكتور خالد الفلاح، وأضاف ستقوم اللجنة التنفيذية في أول اجتماعاتها بتحديد رئيساً لها تحقيقاً للأهداف المنشودة.
الأمير فهد بن عبدالله يعتمد تشكيل لجنة تنفيذية لمشروع رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية بالمنطقة الشرقية
اعتمد رئيس اللجنة العليا لمشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية بإمارة المنطقة الشرقية صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي آل سعود، تشكيل لجنة تنفيذية منبثقة من اللجنة العليا للمشروع، يأتي ذلك تفعيلاً للتوصيات التي أقرتها اللجنة العليا للمشروع مؤخراً في ختام اجتماعها الثالث.
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