“طلبات” تقدم خدمة التوصيل بدون تلامس لضمان سلامة العملاء وعمال التوصيل

أعلنت “طلبات”، أكبر منصة لطلب الطعام عبر الإنترنت في المنطقة، اليوم عن تقديمها خدمة توصيل الطلبات بدون تلامس لأي عميل يشتري ويسدد قيمة طلبه عبر الإنترنت.

وأطلقت “طلبات” هذه المبادرة بهدف الحفاظ على صحة العملاء وعمال التوصيل على حد سواء. ولتفعيل الخدمة، يتعين على العميل انتقاء خيار الدفع عبر الإنترنت.

كيف تتم خدمة تسليم الطلبات بدون تلامس؟

عندما يصل عامل توصيل الطلبات إلى مكان التسليم، يضع الطعام عند الباب ويقرع الجرس أو يطرق على الباب، ويبتعد عنه مسافة آمنة (5 أمتار). وينتظر العامل بعدها حتى يستلم العميل الطلب ويغلق الباب وراءه قبل المغادرة لتسليم الطلب التالي.

ويرى توماسو رودريغيز، الرئيس التنفيذي لشركة “طلبات”، أن هذه الطريقة تكشف تركيز الشركة المستمر على عامل السلامة في ضوء تفشي وباء “كوفيد 19″، ولكن نجاحها يتطلب تسديد قيمة الطلبات عبر الإنترنت. وتابع موضحاً: “إن السداد عبر الإنترنت يغني العملاء عن استخدام اليدين، مما يعزز فوائد مبادرة التوصيل بدون تلامس، وبالتالي يضمن سلامة العملاء وعمال التوصيل في آن معاً”.

إضافة إلى ذلك ، ستوزع “طلبات” أيضاً بطاقات يمكن للعملاء تعليقها على أبوابهم إذا أرادوا من عامل التوصيل ترك الطلبات عند الباب.

يمكن للعملاء تحميل تطبيق “طلبات” على الأجهزة العاملة بنظام “أندرويد” من متجر تطبيقات “آبل”، وعلى الأجهزة العاملة بنظام IOS من متجر “جوجل بلاي”.