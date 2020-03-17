أصدر مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية قراراً بتعيين الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله السماري رئيساً تنفيذياً للهيئة، ليصبح أوّل رئيس تنفيذيّ للهيئة منذ صدور الأمر الملكي بإنشائها في ديسمبر 2018.
وقد كان السماري مكلفاً بمهام الرئيس التنفيذي للهيئة خلال الفترة السابقة، حيث ساهم في إطلاق المرحلة التأسيسية للهيئة، وتطوير استراتيجية وأعمال الهيئة، إلى أن صدر قرار مجلس إدارة الهيئة بتعيينه رئيساً تنفيذياً.
من جهته، قال معالي رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل إن “السماري نموذج للكفاءات الوطنية التي حظيت بثقة كبيرة من مجلس الادارة، بعد أن قدّم إسهامات بارزة خلال مرحلة وضع البنية التحتية للهيئة ورسم استراتيجيتها، وأكد الشبل أن الهيئة تحرص على استقطاب الكوادر الوطنية ةالتي تعول عليها في تحقيق أهدافها واستراتيجيتها.
وعمل السماري في مجال الاستشارات الاستراتيجية للقطاعين العام والخاص، بالتوازي مع خبرة صناعية واسعة في قطاع النفط والغاز. إضافة إلى ذلك، لدى السماري خبرة عميقة في مجالات متعددة تشمل استراتيجية الأعمال وتطوير سلاسل الإمداد، والتخطيط المالي والتشغيلي.
وعلى المستوى الأكاديمي، يحمل السماري درجتي الماجستير في إدارة الأعمال، والبكالوريوس في إدارة نظم المعلومات، من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. بالإضافة إلى بعض الدورات التدريبية المتخصصة في الإدارة الاستراتيجية وتحليل الأعمال بالولايات المتحدة الأمريكية.
السماري رئيساً تنفيذياً لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
أصدر مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية قراراً بتعيين الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله السماري رئيساً تنفيذياً للهيئة، ليصبح أوّل رئيس تنفيذيّ للهيئة منذ صدور الأمر الملكي بإنشائها في ديسمبر 2018.
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السماري رئيساً تنفيذياً لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
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