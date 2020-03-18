Snapchat تقدم للشركات أول أداة من نوعها لتطوير العدسات باستخدام تقنيات الواقع المعزز

Lens Web Builder أول أداة لابتكار العدسات الإعلانية عبر الإنترنت

أعلنت شركة Snap Inc. عن إطلاق أداتها الجديدة والمبتكرة Lens Web Builder التي تتيح للجميع ابتكار عدسات احترافية وجذابة باستخدام تقنيات الواقع المعزز في غضون دقائق عبر الإنترنت، وبالتالي تمكين الشركات من إضفاء الحيوية والتألق على علاماتها التجارية بطريقة بسيطة وسريعة وخالية من المخاطر.

وباعتبارها منصة رائدة عالمياً في مجال الواقع المعزز، شهدت Snapchat نمواً ملحوظاً في الإعلانات باستخدام عدسات الواقع المعزز كوسيلة مفضلة تتيح للعلامات التجارية تحقيق انتشار لافت والتفاعل مع مستخدمي التطبيق بطريقة استثنائية. وتأتي أداة Lens Web Builder لتوفر للشركات القدرة على ابتكار محتوى الواقع المعزز حتى بميزانية محدودة ودون خبرة في التصميم ثلاثي الأبعاد، ما يعني الاستغناء عن العمل مع مصممين أو شركات متخصصة وتكبد التكاليف الباهظة.

وتعد Lens Web Builder أول أداة من نوعها لابتكار العدسات الإعلانية عبر الإنترنت باستخدام الواقع المعزز، مما يلغي الحاجة إلى تطبيق مستقل مخصص للواقع المعزز. والجدير بالذكر أن المستخدمين لا يحتاجون إلى خبرة في التصميم، سواء في بناء محتوى الواقع المعزز أو العدسات، ويمكن الوصول إلى Lens Web Builder من أي متصفح إلكتروني. ويتيح ذلك للمستخدمين إنشاء عدسات جديدة للحملات الإعلانية على Snapchat في دقائق معدودة، مع خيارات التخصيص بما فيها المحتوى ثلاثي الأبعاد والتأثيرات والرسوم المتحركة والأصول ثنائية الأبعاد مثل الشعارات والصور وغيرها.

وسيكون بمقدور جميع العلامات التجارية الحريصة على التسويق لمنتجاتها وخدماتها بأسلوب مبتكر وتتطلع لابتكار محتوى إبداعي مناسب، أن تستخدم أداة Lens Web Builder لاغتنام الفرص التي توفرها التوجهات السائدة مثل العطلات وغيرها.

ويمكن للشركات الإبداعية أيضاً أن تستكشف محتوى الواقع المعزز باستخدام الأداة لاختبار مفاهيم الواقع المعزز المخصصة للعلامات التجارية باستخدام كاميرا Snapchat.

وفي هذا السياق، قال برايدن أينزوين، رئيس قسم تسويق المنتجات في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، من Snap Inc.: “يتمتع محتوى الواقع المعزز بقدرة متميزة على تعزيز التفاعل بين مستخدمي تطبيق Snapchat، الأمر الذي يؤكد على أهمية مبادرة العلامات التجارية إلى دخول هذا الفضاء في سبيل الارتقاء بكفاءة حملاتها الإعلانية. وتأتي أداة تصميم العدسات عبر الإنترنت Lens Web Builder ثمرة للاستثمارات الكبيرة التي خصصتها Snap لإتاحة الوصول إلى محتوى الواقع المعزز ونشره على نطاق أوسع. وتوفر الأداة وسيلة رائعة للشركاء لاختبار مفاهيم العدسات الجديدة أو تحويل علاماتهم إلى محتوى جذاب في سياق كاميرا Snapchat دون الحاجة إلى تخصيص ميزانيات كبيرة للمصممين المحترفين”.