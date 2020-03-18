أضخم أفلام هوليوود وأروع المسلسلات العربية بانتظاركم هذا الشهر على STARZPLAY

تواصل STARZPLAY، خدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إثراء مكتبتها الغنية بالمحتوى المميز هذا الشهر، لتقدم للمشتركين مجموعة من أحدث أفلام السينما الضخمة، والمسلسلات العربية والتركية الجديدة، إضافة إلى حلقات ومواسم جديدة من المسلسلات الأجنبية المفضلة لديهم.

وفيما يلي نظرة على أحدث الإضافات إلى منصة STARZPLAY التي تضم أكثر من 10 آلاف ساعة من المحتوى الترفيهي الذي يمكن للمشتركين مشاهدته في أي وقت وفي أي مكان وباستخدام أي جهاز.

جديد – المسلسلات التلفزيونية

س.و.ا.ت (الموسمين الأول والثاني)

دراما مشوقة تروي قصة شاب من أبناء المدينة يعمل ملازماً في فرقة التدخل السريع، ويتشتت تركيزه بين ولائه للشارع وواجبه اتجاه زملائه عند توليه قيادة وحدة حاصلة على أرفع مستويات التدريب، باعتبارها الحل الأخير للقضاء على الجريمة في لوس أنجلوس. تبث STARZPLAY الموسمين الأول والثاني من المسلسل حالياً.

سوبرناتشورال

يصل مسلسل الرعب الخيالي الكلاسيكي إلى STARZPLAY بأجزائه الأربعة عشر وستتم إضافة حلقات الموسم الخامس عشر الجديد تزامناً مع عرضها في الولايات المتحدة. ويحكي المسلسل قصة شقيقين يواجهان الأرواح والمخلوقات الخارقة للطبيعة، ويحاربان الشرور التي تنوي إلحاق الأذى بالبشرية.

خيارات جديدة دائماً

يمكن للمشتركين الاستمتاع بخيارات واسعة من المحتوى المتنامي الذي يضم أفضل المسلسلات التلفزيونية في التاريخ الحديث، وتتضمن قائمة الإضافات لهذا الشهر الموسم الأول من مسلسل الدراما الرومانسية بان ام ومسلسل الكوميديا المفضل ذا ناني (يبدأ عرض المسلسلين يوم 19 مارس عبر STARZPLAY)

جديد – المحتوى العربي

تواصل STARZPLAY تقديم المحتوى الأصلي من إنتاجها الخاص، ومنه مسلسل الجريمة الدرامي بغداد سنترال الذي يتم عرضه حصرياً عبر المنصة، إضافة إلى مسلسل الدراما التاريخية ممالك النار الذي يمثل الإضافة الأحدث على المحتوى العربي المتنامي الذي تقدمه المنصة.

جديد – الأفلام

ستار وورز: ذا لاست جيداي

تستمر قصة سكايواكر مع الشابة “راي” التي اتخذت أولى خطواتها نحو عالم أوسع في “ذا فورس أويكنز”، لتواصل رحلتها مع فين، وبو ولوك سكاي ووكر نحو الفصل المقبل من ملحمة الخيال العلمي الشهيرة. وتقدم STARZPLAY مجموعة من أفلام ستار وورز، تشتمل على الثلاثية الكلاسيكية الأصلية التي بدأت في عام 1977.

إنسيديواس: ذا لاست كي (بدقة 4K)

في الفصل الأخير من أحد أشهر أفلام الرعب في تاريخ السينما الحديثة، تلعب النجمة لين شاي من جديد دور الدكتورة إليز رينييه أخصائية علم النفس والتخاطر التي تعود إلى منزل عائلتها لمواجهة الشياطين العنيدة التي لاحقتها منذ الطفولة. وتضطر حينها للتعمق أكثر لإزالة الغموض وتحطيم أكبر مخاوفها.

ماني مونستر

على الهواء مباشرة، يواجه بطلا فيلم التشويق ماني مونستر، لي جيتس مقدم برنامج مالي (يقوم بدوره جورج كلوني) والمنتجة باتي (التي تقوم بدورها جوليا روبرتس)، حالة عصيبة عندما يسيطر مستثمر غاضب فقد كل شيء على استوديو البث الحي. وخلال مواجهة يسودها التوتر وشاهدها الملايين عبر بث تلفزيوني مباشر ، يجب على “لي” و “باتي” العمل بجد على مدار الساعة لكشف الغموض وراء مؤامرة في قلب الأسواق العالمية المعروفة بتغيراتها المتسارعة. وأخرج فيلم الدراما والإثارة الشهير هذا جودي فوستر.

براود ماري (بدقة 4K)

في فيلم الجريمة الدرامي، تعمل القاتلة المأجورة ماري لدى أهم عصابات الجريمة في المدينة بزعامة بيني. وعندما تقوم بإطلاق النار على أحد أفراد العصابة الخاضعين للحماية من أجل إنقاذ صبي صغير، تجد نفسها مضطرة لمواجهة عالم من المجرمين المتمردين، منهم المافيا الروسية والأقرب إلى قلبها بمن فيهم حبيبها السابق.

ويمكن للمشتركين الاستمتاع بمشاهدة طيف واسع من المحتوى الشيق والأفلام عبر STARZPLAY خلال الشهر الجاري، بما في ذلك الكوميديا الكرتونية للكبار سوسادج بارتي؛ وفيلم الإثارة الذي يحكي قصة هجوم سمكة قرش ذا شالوز، الذي تقوم بدور بطولته الممثلة الرائعة بليك لايفلي؛ وفيلم مغامرات الخيال العلمي ذا فيفث ويف، الذي يستوحي قصته من كتاب يحمل ذات الاسم؛ وفيلم الكوميديا والإثارة ذا براذرز غرمزبي، أحدث أفلام الكوميديا من بطولة النجم ساشا بارو كوهين.