شاهدوا جميع حلقات مسلسلاتكم المفضلة وأضخم الأفلام السينمائية حصرياً على STARZPLAY

خدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواصل إثراء محفظتها المميزة لتلبي أذواق جميع فئات المشاهدين

تواصل STARZPLAY، خدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إثراء محفظتها المميزة لتقدم لأكثر من مليون مشترك محتوى ترفيهياً غنياً. وخلال هذه الفترة التي يتجه فيها الناس إلى قضاء وقت أطول في منازلهم، تتوفر أمامهم فرصة مثالية لمشاهدة مسلسلاتهم وأفلامهم المفضلة تباعاً. فبدءاً من المواسم الكاملة لأفضل المسلسلات التلفزيونية، إلى أضخم أفلام هوليوود، والمحتوى الترفيهي المميز، تقدم STARZPLAY باقة واسعة من الخيارات التي تلبي أذواق جميع المشاهدين.

شاهدوا المسلسل الكوميدي الكلاسيكي ذا بيغ بانغ ثيوري الذي يحتفظ بمكانته كخيار مفضل لعشاق الكوميديا ويحظى بشعبية واسعة بين مشتركي STARZPLAY، والتي أتاحت لهم مشاهدة الحلقة الأخيرة منه بالتزامن مع عرضها في الولايات المتحدة خلال شهر مايو الماضي. ولعل هذا الوقت هو الأمثل لعشاق الظاهرة الكوميدية الشهيرة للاستمتاع مجدداً بمشاهدة العالِمين الغريبين (والشابة بيني) في المسلسل الذي يمتد على 12 موسماً والحائز على جوائز “جولدن جلوب” و”إيمي”، فقط عبر STARZPLAY.

تبث STARZPLAY أيضاً مسلسل ذي أوفيس الكوميدي الأمريكي الساخر الذي حاز على إعجاب الملايين وتدور أحداثه بأسلوب وثائقي هزلي حول مجموعة من الموظفين الذين تطغى على يوم عملهم صدامات بين الطبائع والشخصيات والتصرفات غير اللائقة، والأجواء المضجرة. ويمكن لعشاق المسلسل مشاهدة مواسمه البالغ عددها 9 مواسم، ويروي قصصاً عن ثقافة العمل المعاصرة بطريقة هزلية ساخرة.

ويمكن لعشاق ملحمة الدراما التاريخية فايكنغز مشاهدة الحلقات الجديدة للموسم السادس والأخير من مسلسل المغامرات المشوقة، والذي بات ظاهرة عالمية بكل المقاييس، حصرياً على STARZPLAY. وبالنسبة للذين فاتتهم فرصة مشاهدة مواسمه الخمسة السابقة، يمكنهم الاستمتاع بها أيضاً عبر المنصة.

وفي حين احتفل العالم العام الماضي بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين على إطلاق المسلسل الكوميدي الغني عن التعريف فرندز، يبقى هذا المسلسل الشهير الأكثر استقطاباً للمشاهدين في تاريخ التلفزيون، ويمكن لمشتركي STARZPLAY مشاهدة مواسمه العشرة عبر المنصة في أي وقت يشاؤون، ومن أي مكان وعبر أي جهاز، وتقاسم هذه اللحظات الرائعة مع أصدقائهم.

ويحظى عشاق المسلسل الأمريكي الدرامي غريز أناتومي بفرصة مشاهدة كل حلقة جديدة في موسمه الخامس بدءاً من 28 مارس عبر STARZPLAY. فلا تفوتوا فرصة مشاهدة الجراحين المتدربين والمشرفين عليهم في خضم رحلة طبية يصبحون فيها جزءاً من قصص مؤلمة ويتخذون قرارات حاسمة كي يصبحوا أفضل الأطباء على الإطلاق.

يذكر أن خدمة STARZPLAY متوفرة في 20 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، وتقدم للمشتركين محتوى يضم أكثر من 10 آلاف ساعة من الأفلام والمسلسلات العربية والأعمال الحصرية. وتحتل المنصة المرتبة الأولى من حيث عدد المشتركين على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

خدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواصل إثراء محفظتها المميزة لتلبي أذواق جميع فئات المشاهدين