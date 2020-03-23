مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية: مستمرون في تقديم الرعاية لكم في مستشفياتنا وخدمة الزيارة المنزلية

اطلقت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، خدمة “الحبيب لايف كير”، التي تتيح للمريض التواصل مع الطبيب، من أي مكان وعلى مدار الساعة والحصول على الاستشارة الطبية عن بعد عبر تقنية الفيديو، ويتوفر تطبيق “الحبيب كير لايف” على أجهزة “الأندرويد” و”الأيفون” ويمكن تحميله بسهولة.

ويأتي إطلاق هذه الخدمة في إطار الجهود الحثيثة لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب لتيسير وصول خدماتها للمستفيدين عبر الوسائل التقنية، وتقديم نموذج ريادي في مجال الرعاية الصحية، وكذلك للاسهام في الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورنا “كوفيد-19″، حيث تعزز الخدمة الاجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة من وزارة الصحة وغيرها من الجهات الحكومية.

وتتيح هذه الخدمة للمرضى التواصل المباشر مع الطبيب، من خلال تقنية الفيديو، والإجابة على استفساراتهم في كافة التخصصات، ما يسهم في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى، ويجنبهم التواجد وسط التجمعات التي منعتها التدابير الاحترازية المتخذة للتصدي للفيروس.

و تعتبر هذه الخدمة إحدى قنوات الوصول بشكل مستمر لخدمات المجموعة الطبية بالإضافة لخدمات برنامج الرعاية المنزلية على مدار الساعة.

و الجديربالذكر أن مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية وفي سياق مسؤولياتها تجاه المجتمع، شاركت بفعالية في الجهود الوطنية الرامية لكبح جماح فيروس “كرونا” ونفذت العديد من البرامج منها تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى عن بعد، وكذلك أطلقت حملة توعوية وفرت أهم المعلومات عن الفيروس، وأعراض الإصابة به، وسُبل الوقاية منه، والتطبيق الصحيح للعزل المنزلي، واشتملت الحملة التي أسهمت في رفع وعي المتلقي، على مجموعات كبيرة من الرسائل التوعوية الموجهة للمواطنين والمقيمين بعدد من اللغات، وقد شارك فيها عدد من الأطباء من منسوبي المجموعة ، وقد تم نشرها عبر وسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي، كما التزمت بكافة التعليمات الحكومية الاحترازية التي أطلقتها كافة الجهات الحكومية للحد من انتشار الفيروس.