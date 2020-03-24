رد سي مول يطبق التوجيهات الحكومية بمسوؤلية

بعد توجيهات وزارة الداخلية حول الإجراءات الوقائية التي وضعتها وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية بقيادة الحكومة الرشيدة، حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وكجزء من الجهود المبذولة لمنع انتقال وانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) (COVID-19) من أجل حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، لإغلاق جميع المراكز التجارية ومراكز التسوق؛ فلقد أغلق رد سي مول أبوابه باستثناء بعض البوابات للسماح للزوار الوصول إلى هايبر ماركت والصيدليات في المركز.

وحرصاُ على سلامة الزوار قام رد سي مول بإغلاق بوابات المركز واقفال كافة المتاجر التجارية والخدمية ومن أجل سهولة الدخول تم فتح البوابات 6 و 7 للوصول الى الصيدليات وهايبرماركت الدانوب. وأكد الريان قدوري، المدير العام لمركز رد سي مول باتخاذ الاجراءات الاحترازية من قبل إدارة المركز وذلك من خلال التعاقد مع شركات متخصصة في مجال التعقيم والتنظيف للبدء في عملية تعقيم شامل للمركز وكافة مرافقه وذلك من باب القيام بالواجب الوطني للتصدي للفيروس والمساهمة الفعالة ومساندة جهود حكومة المملكة العربية السعودية الرشيدة.

كما سيقوم مركز رد سي مول بتعقيم وتنظيف المرافق العامة والجدران ومكيفات الهواء ودورات المياه وغرف الوضوء والصلاة والمصاعد والادراج والسلالم الكهربائية بشكل مستمر ودوري للحماية الاضافية. ودعت إدارة مركز رد سي مول كافة أفراد المجتمع لمساندة الجهود المبذولة من حكومة المملكة الرشيدة للتصدي لهذا الفيروس، والقيام بواجبهم الإنساني والوطني للحد من انتشاره، متمنية الصحة والسلامة للجميع.