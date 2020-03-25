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خادم الحرمين الشريفين يصدر أمره بمنع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد…
التقرير اليومي لمستجدات فيروس كورونا الجديد
خادم الحرمين الشريفين يوافق على اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من…
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لجنة متابعة مستجدات كورونا تواصل اجتماعاتها اليومية وتدعو الجميع…
فورد تتعاون مع "ثري ام" و"جنرال إلكتريك" و"اتحاد عمّال السيارات…
رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية: تعاون…
البنوك تأجيل سداد أقساط (3) أشهر للعاملين في القطاع الصحي
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