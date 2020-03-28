هواوي تعيّن رئيساً تنفيذياً جديداً لقيادة أعمالها في السعودية والإشراف على مشاريع التحول الرقمي

أعلنت شركة “هواوي” الرائدة عالمياً في توفير البنى التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية، عن تعيين “تيري هي” رئيساً تنفيذياً لشركة “هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية المحدودة”. وسيباشر الرئيس التنفيذي الجديد مهامه بشكل فوري وسيشرف من مقر الشركة بالرياض على كافة أعمال هواوي في السعودية ويدير أنشطتها باعتبارها شريك استراتيجي في تعزيز عملية التحول الرقمي في المملكة.

وشغل تيري سابقاً منصب رئيس مجموعة أعمال “هواوي إنتربرايز” لقطاع المشاريع والمؤسسات في الشرق الأوسط، حيث أشرف على تنمية أعمال المجموعة في جميع أنحاء المنطقة. وعمل في هذا المنصب بشكل وثيق مع العديد من المؤسسات في مختلف القطاعات كالقطاع الحكومي وقطاعات النفط والغاز والتعليم والخدمات المالية والرعاية الصحية والضيافة والبناء لتزويدها بأحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية وغيرها.

وبفضل خبرته الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط، عمل تيري على مدى أكثر من عشر سنوات في العديد من مكاتب هواوي في المنطقة، حيث تولى منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة هواوي في باكستان. كما شغل مؤخراً منصب المدير التنفيذي لشركة هواوي في الكويت.

وقال تشارلز يانغ، رئيس شركة “هواوي” الشرق الأوسط: “يتمتع تيري بخبرة واسعة اكتسبها خلال فترة عمله في المنطقة، وكان له دور بارز في العديد من المشاريع الإقليمية لشركة هواوي. نتمنى لزميلنا مواصلة نجاحه في منصبه الجديد في المملكة العربية السعودية، حيث تلتزم هواوي بمتابعة تقديم خدماتها للعملاء والمساهمة في تمكين المجتمع الرقمي”.

وأردف يانغ قائلاً: “تشهد أعمال هواوي نمواً متسارعاً في منطقة الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص في ظل تبنّي معظم المؤسسات لمشاريع التحول الرقمي التي تسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030. ونهدف في هواوي إلى تقديم الخدمات الرقمية لكل شخص ومنزل ومؤسسة من أجل بناء مجتمع ذكي ومتصل بالكامل. ومن خلال التعاون المستمر مع شركائنا في النظام الإيكولوجي، يمكننا تقديم أفضل الخدمات لعملائنا وتمكين الناس وإثراء حياتهم في المنازل وغرس قيم الابتكار بكافة أشكاله في جميع المؤسسات”.

وتُعتبر هواوي الشريك المفضل لشركات الاتصالات في السعودية لتطوير شبكات الجيل الخامس والإسهام في تحقيق طموحات المملكة على صعيد الجيل الخامس من خلال مجموعة كبيرة من الحلول الشاملة باعتبارها أحد أكبر منتجي معدات الاتصالات في العالم. كما تعمل الشركة مع مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية على تعزيز خدماتها من خلال إنجاز التحول الرقمي على كافة الأصعدة. ويشمل ذلك برامج تطوير مواهب تقنية المعلومات والاتصالات، حيث أطلقت هواوي برنامج “خطوة” لتمكين المواهب السعودية من أجل جسر فجوة المواهب الحالية وتعزيز القدرة التنافسية للمملكة العربية السعودية في العصر الرقمي.

يُذكر أن هواوي تمكنت من نشر تقنيات الجيل الخامس في جميع أنحاء العالم، حيث اختارت 700 مدينة و228 شركة مدرجة على قائمة “فورتشن جلوبال 500″، هواوي كشريك لها في مشروع التحول الرقمي.