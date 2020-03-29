مستشفيات د. سليمان الحبيب توفر اللقاحات الموسمية وتطعيمات الأطفال بالمنزل

في إطار جهود مجموعة د. سليمان الحبيب لتيسير وصول خدماتها للمراجعين، وتجنيبهم التواجد وسط التجمعات التي منعتها التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، أطلقت المجموعة خدمة توفير لقاحات الأطفال واللقاحات الموسمية في المنزل إلى جانب تقديم العديد من خدمات الرعاية الصحية المنزلية للمرضى.

وتركّز هذه الخدمة على تقديم التطعيمات المطلوبة للأطفال بمنازلهم، والتذكير بمواعيد التطعيمات الأخرى مع شرح نوعية التطعيم وما يمكن حدوثه بعد أخذه. إذ أن لهذه التطعيمات وأخذها في وقتها المحدد أهمية بالغة في تقوية جهاز المناعة لدى الأطفال وضمان لسلامتهم وحمايتهم من الأمراض المعدية ومضاعفاتها الخطيرة. كما أن تأخير أخذ اللقاح قد يعرض الطفل لخطر الإصابة بالأمراض المزمنة. ويأتي هذا من أجل الوصول إلى مجتمع صحي معافى وخالٍ من الأمراض بإذن الله.

كما توفر المجموعة الخدمات الطبية المنزلية من خلال فريق طبي متكامل لديه الخبرة والمهارة في التعامل مع المصابين بالأمراض المزمنة كالسكري والضغط والربو وأمراض القلب ، وكذلك مشكلات التهابات المفاصل وجروح السكري وتقرحات الفراش السريرية والعناية بالقدم السكرية والطب الوقائي، بالإضافة إلى تقديم الدعم لعلاج المرضى صحياً في منازلهم من خلال العديد من الخدمات والتي تشمل : إعطاء الحقن والأدوية بكافة أنواعها والمحاليل الوريدية ، تضميد الجروح ، قياس العلامات الحيوية كالنبض والضغط والحرارة والتنفس، علاوة على تقديم خدمات التثقيف الصحي والتوعية للمرضى وأسرهم.

ولم تقتصر الخطوات الاحترازية التي أخذتها المجموعة على ما سبق، إذ قامت أيضاً بإطلاق خدمة “الحبيب لايف كير”، والتي تتيح للمرضى التواصل المباشر مع الطاقم الطبي على مدار الساعة والحصول على الاستشارات الطبية عن بعد من خلال تقنية الفيديو والإجابة على كافة الاستفسارات في مختلف التخصصات.

كما اعتمدت وضع قطعة بلاستيكية عازلة بين الطبيب والمراجع في مراكز طب وجراحة العيون، وتشارك في الوقت الراهن بحملات توعوية مكثفة في مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي للتعريف والوقاية من فيروس كورونا.