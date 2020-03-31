“ميت بوك 13″ يلبي احتياجاتكم خارج نطاق المكاتب

هل تعملون من المنزل الآن ولكنكم غير قادرين على استعادة مستويات الإنتاجية إلى حالتها السابقة خلال العمل؟ قد يبدو العمل من المنزل ممتعاً، لكن تترتب عليه بعض التحديات التي قد تتضمن الابتعاد عن مصادر التشتيت وعدم القدرة على التوقف والعثور على المساحة المناسبة أو حتى امتلاك الجهاز المناسب، وكل هذه التحديات لها تأثير على إنتاجيتكم.

اختاروا الكمبيوتر المحمول المناسب

لتتمكنوا من العمل من المنزل دون القلق بشأن تباطؤ كمبيوتركم المحمول أو نفاذ بطاريته، أنتم بحاجة إلى كمبيوتر محمول يُمكنكم الاعتماد عليه، وأطلقت شركة “هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية المحدودة” لتحقيق ذلك جهاز HUAWEI MateBook 13 المصمم حديثاً والذي يمتاز بتصميم عصري وشاشة عالية الدقة ووحدة معالجة رسوميات فريدة وزر مدمج بأداء عالي لاستشعار بصمة الإصبع سيكون المحرك الرئيسي للطلب على الجهاز. ويرتقي جهاز HUAWEI MateBook 13 الجديد إلى مستوى جديد كلياً بفضل معالج Intel Core من الجيل العاشر وذاكرة رام 16 جيجابايت، إضافة إلى دعم شاشة العرض الكاملة من هواوي بدقة 2K التي تعمل باللمس وتمتاز بخاصية الشاشات المتعددة التعاونية.

شاشة العرض الكاملة النحيفة جداً

تلعب دقة الشاشة في الكمبيوتر المحمول دوراً رئيسياً في توفير تجربة فريدة للمستخدم، لذلك كانت الشاشات ذات الدقة العالية عنصراً أساسياً في أجهزة الكمبيوتر المحمولة من هواوي منذ البداية. ويتميز كومبيوتر HUAWEI MateBook 13 المحمول بشاشة 2K (2160×1440 بكثافة 200 نقطة لكل البوصة) ونسبة تباين تبلغ 1000:1 وتدعم 100 بالمئة من تدرجات ألوان الأحمر والأخضر والأزرق. ويمكنها عرض التفاصيل الدقيقة للمستخدمين عند عرض صور عالية الدقة أو تشغيل أقراص Blu-Ray، كما أنها مزودة بكل المزايا التي تُمكنها من عرض الصور ومقاطع الفيديو بسرعة ودقة.

يتوفر خيار شاشة العرض الكاملة من هواوي بدقة 2K أيضاً مع مزايا اللمس المتعددة في كومبيوتر HUAWEI MateBook 13 المحمول. ولا تقتصر قدرات هذه الشاشة فقط على تتبّع إدخالات اللمس المتعددة بدقة عالية وإنما تدعم أيضاً خاصية السكرين شوت عبر إيماءات الأصابع، وسيتمكن المستخدم من خلال أداء حركة التمرير للأسفل بثلاثة أصابع من التقاط سكرين شوت وحفظها بسرعة.

بطارية كبيرة وعمر بطارية طويل

يعدّ عمر البطارية أيضاً شيء أساسي في تجربة المستخدم الممتازة للكمبيوترات المحمولة. ويتميز جهازHUAWEI MateBook 13 الخفيف ببطارية جبارة بقوة 41.7 واط (القيمة المقدرة). وكان على هواوي أن تخطط بعناية لأمكنة توضُّع كل قطعة داخل الكمبيوتر المحمول والتأكد من وجود مساحة كافية للبطارية من أجل تضمين هذه البطارية الكبيرة في هيكله الصغير. ويتميز هذا الجهاز أيضاً بخاصية هواوي لإدارة البطارية والعمليات وحل التبريد الفريد، إضافة إلى إدارة البيانات الضخمة لتحديد سلوكيات المستخدم وتخصيص الموارد تلقائياً. وتساعد هذه المنهجية متعددة الجوانب على تحسين عمر بطارية جهاز HUAWEI MateBook 13. ويستطيع الجهاز أيضاً تشغيل مقاطع فيديو FHD الموجودة على الجهاز لمدة 11.6 ساعة ودعم أحمال العمل الإنتاجية لمدة 9 ساعات أو استخدامه لمدة 8 ساعات في تصفح الإنترنت المستمر.

ابتعدوا عن كافة مصادر التشتيت

ستحتاجون للتركيز بنسبة 100% عند العمل، لذلك لا بد أن تتوقفوا عن النظر إلى هاتفكم كل ثانيتين أو تشغيل التلفزيون أثناء فترة الاستراحة القصيرة. وإن كان هاتفكم هو مصدر التشتيت الرئيسي يمنكم استخدام ميزة مشاركة الشاشات المتعددة لتصفح شاشة هاتفكم لاسلكياً على سطح المكتب. ويمكنك بعد ذلك استخدام الماوس ولوحة المفاتيح للتحكم بهاتفكم، إضافةً إلى تعديل الملفات ونقلها بالسحب والإسقاط، مما يمكنكم من التوقف عن النظر إلى هاتفكم في النهاية.

السعر والتوفُّر

يتوفر جهاز HUAWEI MateBook 13 (إصدار i7) الآن في المملكة العربية السعودية بسعر 4,499 ريال سعودي، وجهاز HUAWEI MAteBook 13 (إصدار i5) بسعر 2,999 ريال سعودي وجهاز MateBook 13 (إصدار i5 مع بطاقة شاشة NVIDIA GeForce MX250 2GB) بسعر 3,499 ريال سعودي مع هدية هي بطارية للشحن بقدرة 12000 مللي أمبير وقوة 40 واط وخاصية الشحن السريع عبر متجر هواوي الإلكتروني والعديد من متاجر التجزئة الالكترونية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.