الوفاق تنضم لمبادرة فرجت لإطلاق سراح الموقوفين في قضايا مالية

وقعت شركة الوفاق لتأجير السيارات مع المديرية العامة للسجون في المملكة، اتفاقية شراكة تنضم بمقتضاها شركة الوفاق لتأجير السيارات إلى مبادرة فرجت التي أطلقتها وزارة الداخلية لسداد ديون السجناء المحكومين في قضايا مالية.

وتمكّن هذه الشراكة عملاء شركة الوفاق لتأجير السيارات من التبرع والإسهام عن طريق التبرع ( نقداً في الفروع ) أو عن طريق الموقع أو تطبيق الوفاق للمساهمة في سداد ديون الموقوفين في قضايا مالية من خلال بوابة أبشر للمساعدة في إطلاق سراحهم.

ووقع الاتفاقية ( نائب الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق الأستاذ بشير حمود القحطاني )، واللواء ماجد بن بندر الدويش نائب المدير العام للسجون بالمملكة.

وبهذه المناسبة، أكد الأستاذ بشير القحطاني عن اعتزاز شركة الوفاق لتأجير السيارات بهذه الشراكة التي من شأنها مساعدة السجناء الموقوفين بسبب قضايا مالية بسداد ديونهم، والمساهمة في (إدخال) الفرح والسرور والبهجة على أسرهم، وإعادة لم شمل هذه الأسر بعد إطلاق سراحهم.

وأضاف : أن هذه الاتفاقية هي واحدة من الاتفاقيات والمبادرات التي ( تشارك بها ) شركة الوفاق لتأجير السيارات على الدوام من أجل ترسيخ القيم والمبادئ التي تتناسب مع طبيعة مجتمعنا، وتساهم في نشر ثقافة التعاون والمشاركة المجتمعية تجسيدا (للحملة) الوطنية، ولبث روح التعاون التي تسود بين أبناء الوطن والمقيمين على أرضه.