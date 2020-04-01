7 مميزات تضع هاتف HUAWEI P40 Pro الخيار الأول

كشف شركة هواوي أخيرا عن اطلاقها لسلسلة هواتف HUAWEI P40 وبالتحديد هاتف HUAWEI P40 Pro الذي طال انتظاره والذي جذب انتباه الكثير من المهتمين ، حيث يتميز بابتكارات الكاميرا الرائدة التي تأخذ الصور ومقاطع الفيديو إلى مستويات جديدة كليًا ، وتأتي أحدث هواتف هواوي مع شاشة غامرة لا حدود لها بالإضافة إلى ألوان فريدة ، وقد تم تزويد هذا الهاتف الرائد ببعض الميزات القوية وبإمكانية اتصال لشبكة الجيل الخامس غير مسبوقة، هذا الهاتف الذكي الرائد أكثر بكثير من مجرد هاتف ذكي ، حيث سيتوفر هاتف HUAWEI P40 Pro في السعودية ابتداء من يوم 15 أبريل بينما يبدأ الطلب المسبق في يوم 5 أبريل .

مظهر برؤية جديدة

ببساطة، فإن هاتف HUAWEI P40 Pro هو هاتف ذكي رائع ، إبتداءً من الشاشة إلى جسمه بشكل عام، الهاتف الذكي ببساطة فاخر، والعامل الرئيسي هنا هو شاشة HUAWEI Quad-Curve Overflow التي تسمح بعرض منحني يشبه تدفق المياه من حافة الكوب ، إضافة إلى ذلك، تساهم الحواف الضيقة والأركان المستديرة الانسيابية في الحصول على مظهر بلا حدود ينتج عنه تجربة مشاهدة غامرة ومساحة عرض أكبر في نفس الوقت، ويتوفر الجزء الخلفي من الهاتف بلمسة نهائية زجاجية غير لامعة من Silver Frost وطلاء أسود لامع، فإن هاتف HUAWEI P40 Pro أنيق ومريح للإمساك به.

الجيل الخامس

تم تصميم هاتف HUAWEI P40 Pro، المدعوم بمعالج Kirin 990 5G، ليوفر لك اتصالاً فائق السرعة في جميع الأوقات ، وهذا يعني أنه يمكنك الاستمتاع بتصفح الإنترنت دون انقطاع، ووسائل التواصل الاجتماعي بكل سلاسة، والتنزيلات السريعة وحتى البث عالي الجودة. تم تجهيز الجهاز ليدعم Wi-Fi 6 Plus، وهي تقنية مثالية لتجربة شبكة متسارعة ستكون في متناول اليد بالتأكيد أثناء عملك من المنزل وتشغيل مهام متعددة في نفس الوقت.

ابتكار في دقة التصوير

ترتقي هواوي دائمًا بالكاميرا إلى مستويات أعلى، ومن دون مفاجآت، ويأتي هاتف HUAWEI P40 Pro مزودًا بكاميرا Ultra Vision Leica Quad بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر HUAWEI Ultra الذي لم يسبق رؤيته من قبل بمستشعر CMOS مقاس 1 / 1.28 إنش والذي يمكنه التقاط المزيد من الضو اكثر من هواتف هواوي السابقة ، ويعمل ذلك على دفع تقنية الكاميرا لضمان اللقطات المثالية في كل السيناريوهات، خاصة في ظروف الإضاءة المنخفضة ، كما يتميز بكاميرا بعدسة تصوير عريضة جدًا بدقة 40 ميجابكسل لتسجيل مقاطع فيديو بجودة 4K وكاميرا ToF للحصول على تأثيرات بوكيه جميلة في حين أن تقريب الفائق 50x سيقربك من الحدث اكثر من أي وقت مضى، مع تقريب بصري 5x وتقريب هجين 10x و تقريب رقمي 50x ، ويتم دعم إمكانيات التكبير / التصغير من خلال الكاميرا المقربة البصرية 5x من هاتف HUAWEI P40 Pro ، وبفضل ميزات الكاميرا المتقدمة هذه ، تظهر الصورة النهائية بجودة يمكنك حتى اقتصاص أجزاء معينة منها ، دون الحاجة إلى فقدان الجودة.

دعونا لا ننسى صور السيلفي! مع الكاميرا المزدوجة الأمامية التي تحتوي على كاميرا سيلفي 32 ميجابكسل وكاميرا عمق، يمكنك التقاط بعض الصور الذاتية المذهلة بتفاصيل مذهلة وحتى تصوير مقاطع الفيديو بدقة 4K.

بطارية بعمر أطول

تبلغ قوتها 4200 مللي أمبير في الساعة ، ويمكنك الاستمتاع بمشاهدة الأفلام أو لعب الألعاب أو حتى تصفح جميع منصات الوسائط الاجتماعية الخاصة بك إلى ما لا نهاية! ولا يتعين عليك القيام بذلك متصلاً بشاحن، لأن هاتف HUAWEI P40 Pro يحتوي أيضًا على شاحن HUAWEI SuperCharge باستطاعة 40 واط الذي يشحن البطارية بشكل أسرع من أي وقت مضى!

تقنية الصوت

يمثل اختيار أصوات معينة في الفيديو تحديًا دائمًا ، و على سبيل المثال، الجميع يغنون عيد ميلاد سعيد وأنت تعلم أن صديقك يعبث بهامع ميزة التكبير الصوتي Audio Zoom لهاتف HUAWEI P40 Pro، يمكنك تكبير صوت صديقك وتسجيل المقطع الذي سينتشر في مواقع التواصل الاجتماعي ، بعبارات بسيطة، كبّر الفيديو والصوت سيقترب أيضًا.

صورتك المثالية .. كما تحب

تكافح من أجل اختيار أفضل لقطة؟ مع هاتف HUAWEI P40 Pro ، تم الاهتمام بذلك. يحتوي الهاتف على خاصيّة HUAWEI Golden Snap ، وهي ميزة جديدة في المعرض تختار أفضل لقطة باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي لاختيار المواقف والتعبيرات التي تبدو جيدة وتحديد الإطارات الثلاثة الأولى من الصورة المتحركة ، بالإضافة إلى ذلك، ستقوم AI Remove Passerby و AI Remove Reflection بإزالة أي شخص يقوم بإفساد صورتك علاوةً على ذلك تزيل الوهج غير المرغوب فيه.

التطور يكمن في خاصية SuperZoom 50x

مع SuperZoom 50x، يمكن تقريب اكل شيء بعيد ، بالإضافة إلى ذلك، يضمن التكبير البصري 5x ، والتكبير الهجين 10x والتكبير الرقمي 50x جنبًا إلى جنب مع ميزات التثبيت AIS و OIS ، أنه لا داعي للقلق بشأن أي نوع من التمويه أو الاهتزاز أثناء التكبير ، وتحاول تكبير طائر على شجرة في حديقتك أو حتى قارب من منظر الشرفة الخاصة بك وستندهش من مدى وضوح الصورة النهائية. مع هاتف HUAWEI P40 Pro، لا يوجد شيء بعيد جدًا.

وحول الاسعار

بدءًا من الخامس من أبريل، سيتوفر هاتف HUAWEI P40 Pro للطلب المسبق في السعودية، في حين ان الطرح سيكون في 15 من الشهر نفسه باللونين الأسود والفضي الثلجي بسعر3499 ريال ، وسيحصل المستخدم خلال فترة الطلب المسبق على مجموعة هدايا قيّمة تقدّر قيمتها بـ 1999 ريال وتتضمّن سماعة هواوي FreeBuds 3 اللون الأبيض، خدمة كبار العملاء، 6 أشهر خدمة مجانية لمرة واحدة حماية للشاشة، سعة تخزينية مجانية على سحابة هواوي وشاحن سيارة لاسلكي عبر متجر هواوي الإلكتروني والعديد من متاجر التجزئة الالكترونية المعتمدة في السعودية .