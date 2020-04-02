"فنادق مكارم"  تشدّد من إجراءاتها الإحترازية والوقائية ضدّ  فيروس "كورونا"

اتخذت فنادق “مكارم” عدداً من الإجراءات الاحترازية والوقائية الصارمة، لحماية النزلاء والعاملين في مرافقها كافة، ومواجهة التطوّرات المستجدّة والتداعيات التي قد تطرأ نتيجة تفشّي فيروس “كورونا” المستجد (كوفيد-19)، وذلك انسجاماً مع توجّهات وزارة الصحة و”منظمة الصحّة العالمية”، والتوجّهات الوطنية والسياسة الصحّية والإجراءات الرسمية المطبّقة. كما اتخذت عدداً من الإجراءات المرنة، لمواكبة متطلّبات العملاء خلال المرحلة الحالية، وتسهيل عمليات الحجز وتغيير الحجوزات أو إلغائها.

التزام تامّ بالمعايير الصحية والنظافة العامة

تؤكّد “مكارم” على التزامها التامّ بتطبيق كل المعايير الصحّية وشروط النظافة في أقسامها كافة، إذ تقوم بتعقيم مستمر وبشكل يومي، لكل مرافقها؛ بموازاة تدريب الموظفين لديها وتوعيتهم بمخاطر “كورونا” المستجد (كوفيد-19)، وإرشادهم لاعتماد وتطبيق أعلى المعايير الصحّية الضرورية لضمان السلامة العامّة. ويشمل ذلك، التوعية بالطريقة الصحيحة لغسل اليدين بشكل متكرر، واستخدام المطهّرات ومنتجات التنظيف المخصّصة، والتي تتناسب مع المعايير العالمية الصحّية المعتمدة، وذلك في كل مرافق الفنادق. كما يقوم فريق دعم متخصّص، بالتنسيق مع السلطات المحلّية الصحّية، بمراقبة كل هذه المرافق، والتأكّد من الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الصحّية المتّخذة، ومراقبة الموظّفين ودعمهم ومساعدتهم.

وتتبّع مكارم في كل مرافقها الآلية التالية:

- غرف الضيوف: يتم تنظيف غرف الضيوف ومكوناتها كافة، وتعقيمها بشكل دائم خلال فترة إقامة النزلاء، وبعد تركهم للغرف، وقبل دخول الضيوف الجدد.

- الأماكن العامة: تقوم فرق العمل بتنظيف وتطهير الأماكن العامّة في الفنادق بوتيرة مستمرة، مع التركيز على مكتب الاستقبال، والمصاعد، ومقابض الأبواب، والحمّامات العامّة، وحتّى مفاتيح الغرف.

- مرافق الفنادق غير الظاهرة: يتم باستمرار، تنظيف وتعقيم كل المناطق التي يشغلها الموظفون، وهم على احتكاك مباشر معها، مثل المداخل والمصاعد الخاصة بهم، وغرف تغيير الملابس، وغرف الغسيل ومكاتب الموظفين، إضافة إلى كل المعدّات في المطبخ والمطاعم.

سياسة مرنة للحجز وتأجيل أو إلغاء الحجوزات

التزاماً بمسؤولياتها تجاه عملائها في ظل الظروف الراهنة، أعلنت فنادق “مكارم” عن سلسلة إجراءات تقدّم من خلالها عدداً من الخيارات المرنة لعملائها، وتشمل إتاحة خيار تعديل أو إلغاء حجوزات عملاء “مكارم” الذين حجزوا غرفهم وتاريخ وصولهم قبل 23 أبريل 2020، وعدم إلزامهم بأية رسوم مالية. كما يمكن للّذين يرغبون تأجيل حجوزاتهم، وفق شروط توفّر الغرف وتباينات الأسعار. كما تخضع الإلغاءات التي تتم قبل 24 ساعة من تاريخ الوصول لرسوم ما قيمته تكلفة ليلة واحدة من سعر الحجز.

كذلك، وفيما يعود إلى حجوزات وكالات السفر والسياحة، أتاحت “مكارم” إمكانية إحالة أي طلب تعديل أو إلغاء أو تغيير تواريخ الحجوزات التي تتم من قبل شركات السفر والسياحة والوكلاء والمواقع الإلكترونية الأخرى إلى خدمة العملاء في هذه الشركات للحصول على مزيد من المعلومات والمساعدة.

إجراءات إضافية

- تخضع كل حجوزات الإقامة في فنادق “مكارم” خلال شهر رمضان المبارك، إلى شروط وسياسات إلغاء الحجز، أو تعديله، المطبّقة في الوقت الراهن، وذلك حتى إشعار آخر، وتبقى عرضة للتغييرات التي قد تطرأ في قيود السفر المتبّعة حالياً.

- تستغرق فترة استرداد الإيداعات والمدفوعات للحجوزات الملغية حتى 45 يوماً عمل من تاريخ الإلغاء، وذلك حسب سياسة الإلغاء المتبّعة في فنادق “مكارم”.

- تخضع حجوزات المجموعات لشروط وأحكام العقود الموقّعة. ويُطلب من وكلاء السفر الاتصال مباشرة بمديري حساباتهم.

وتؤكد فنادق “مكارم” أن كل الإجراءات التي تعتمدها، تنطلق، دائماً، من حرصها على راحة عملائها وسلامتهم، وسلامة الشركاء، والموظّفين فيها. كما تؤكّد على التنسيق المستمر مع الجهات الصحّية المحلّية المسؤولة، لتطبيق أي إجراءات جديدة قد تتطلّبها المرحلة المقبلة، بهدف تقديم أفضل تجربة إقامة للعملاء في كل مرافقها الفندقية المنتشرة في المملكة.