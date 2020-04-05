“باير” تطلق حملة توظيف في السعودية لدعم أهداف التوطين والنمو المستمر لقطاع الرعاية الصحية

• الشركة الألمانية متعددة الجنسيات توفر فرص عمل للشباب السعودي تماشياً مع شعار “العلم من أجل حياة أفضل

• حملة #امضِ_قدماً_مع_باير تدعم أهداف “رؤية السعودية 2030″ بما فيها التنويع الاقتصادي وتوفير فرص العمل للسعوديين

الرياض، المملكة العربية السعودية؛5 أبريل 2020: أطلقت “باير”، الشركة الألمانية متعددة الجنسيات للصناعات الدوائية وعلوم الحياة، اليوم حملة (#امضِ_قدماً_مع_باير) في المملكة العربية السعودية؛ وذلك بهدف تزويد المواطنين السعوديين بفرص عمل مجزية ضمن قطاع الصناعات الدوائية المتنامي في المملكة.

وتكرس الشركة هذه الحملة، القائمة على التكنولوجيا الرقمية، لدعم خريجي الاختصاصات الدوائية عبر تزويدهم بموقع إلكتروني مصغر ومخصص مع شخصيات متحركة، منى ويوسف، لإضفاء طابع حيوي وجذاب على الموقع. وتتطلع الشركة بحلول عام 2021 إلى ضم أكثر من 140 عضواً إضافياً إلى فريق عملها ضمن قسمي الأدوية القائمة على وصفة طبية، وخدمات رعاية صحة المستهلك التي لا تستلزم وصفة طبية؛ وذلك لشغل أدوار أخصائيي منتجات ومندوبي مبيعات طبية تحديداً.

وتتماشى حملة “امضِ قدماً مع باير” مع مبادرات الحكومة السعودية الرامية لتوطين الكوادر العاملة في القطاعات الرئيسية بهدف المساهمة في تنويع الاقتصاد بعيداً عن مجال النفط، وتوطين موظفي القطاعين العام والخاص. وتدعم أهداف هذه الحملة الاستراتيجية الوطنية التي تنتهجها البلاد لتحقيق رؤية 2030 الرامية لبناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ومجتمع طموح.

وبهذه المناسبة؛ قال حسين الحكيم، العضو المنتدب لشركة “باير السعودية”: “منذ انطلاق عملياتنا التشغيلية في المملكة العربية السعودية، لم يقتصر هدفنا على طرح فلسفتنا الشهيرة ’العلم من أجل حياة أفضل‘ في السوق، بل تعداها إلى استكشاف المواهب السعودية ورعايتها من خلال التزامنا بتوطين أنشطة أعمالنا وتوفير فرص عمل مجزية للسعوديين. وتعكس حملتنا ’امضِ قدماً مع باير‘ دعمنا لأهداف ’رؤية السعودية 2030‘ وسعينا لتحقيق نتائج مثمرة عبر إقامة شراكات فعالة من شأنها الارتقاء بالمواهب السعودية”.

وأضاف الحكيم: “تلتزم ’باير‘ منذ عدة سنوات بتطبيق مبدأ تكافؤ الجنسين في كادر عملها، وهذا ما نفعله تماماً في المملكة العربية السعودية فيما نواصل توسيع نطاق عملياتنا التشغيلية في قطاع الصناعات الدوائية. ونتطلع إلى تعزيز فريق عملنا الحالي والمتنوع من خلال دعم المواهب الصاعدة ونشر ثقافة الشمولية والتنوع في آنٍ معاً”.

من جانبه؛ قال رضا زيدان، شريك الأعمال لشؤون الموارد البشرية في “باير السعودية”: “انسجاماً مع ممارساتنا العالمية، يلعب تطوير القدرات الفردية لموظفينا في المملكة العربية السعودية- على صعيد المواهب والمهارات- دوراً محورياً في نمو ونجاح ’باير‘ مستقبلاً. ولا يمكننا أن نضمن تحقيق النجاح المستدام إلا بتوفير ظروف عمل تتيح لجميع الموظفين استغلال مواهبهم بالشكل الأمثل والمساهمة بتقديم حلول مبتكرة، مما يمكنهم فعلاً من المضي قدماً مع ’باير‘. ونأمل أن تنجح هذه الحملة باستقطاب المواهب السعودية في قطاع الرعاية الصحية، ودعم رؤية ’باير‘ المؤسسية ’الصحة للجميع، لا للجوع‘، بالإضافة إلى تحقيق أهداف الحكومة السعودية الأوسع نطاقاً على صعيد التوطين وتوفير خدمات الرعاية الصحية. كما أننا نتبوأ مكانة رائدة في مجال توفير خدمات الرعاية الصحية للحياة البشرية والحيوانية والنباتية، حيث نبتكر الحلول اللازمة لضمان مستقبل مستدام لكوكبنا. ولا شك أن العمل مع ’باير‘ يضمن لكم تحقيق شغفكم وترك بصمة لا تنسى”.

وترتكز أهداف ومبادئ “باير” على قيمها المؤسسية الأربع: الريادة، والنزاهة، والمرونة، والكفاءة؛ والتي تركت أثراً ملحوظاً في مختلف أنحاء العالم. وتختزل هذه القيم الأربع المقومات الرئيسية لثقافتها المؤسسية والتي تجمع بين التركيز القوي على الأداء، وتحقيق التطور الذي يتسم بدرجة عالية من المسؤولية الاجتماعية.