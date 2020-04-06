اتفق قطاع الألعاب العالمي اليوم على نشر الرسائل الرئيسية من منظمة الصحة العالمية للمساعدة في احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد19″. وللترويج لهذه الرسائل، أطلق 18 من قادة صناعة الألعاب في مجال الترفيه التفاعلي حملة PlayApartTogether#، وهي المبادرة التي تشجع شبكتهم المتنامية من المستخدمين على اتباع إرشادات منظمة الصحة العالمية – بما في ذلك التباعد الاجتماعي، والحفاظ على نظافة اليدين، وغيرها من الإجراءات الوقائية الصارمة التي يمكن اتباعها للتصدي لفيروس “كوفيد19″.

وعبر جلب الفعاليات الخاصة والحصرية والأنشطة والمكافآت والإلهام لبعض الألعاب الأكثر شعبية في العالم، تشجع حملة PlayApartTogether# المستخدمين على تبني أفضل الممارسات من أجل صحتهم وصحة عائلاتهم ومجتمعاتهم. ومن خلال دمج رسائل الحماية الذاتية لفيروس “كوفيد19″ في الألعاب، تود صناعة الألعاب بعث رسالة للعالم مفادها: “أينما كنت، ومهما كانت اللعبة التي تلعبها، يمكنك إحداث فرق”.

وتشرفت Activision Blizzard بشراكتها مع منظمة الصحة العالمية لتشجيع جميع لاعبيها على PlayApartTogether# واتباع إرشادات الصحة والسلامة لفيروس “كوفيد19″.

بدوره، قال بوبي كوتيك، الرئيس التنفيذي لشركة Activision Blizzard: “الأمر الأكثر أهمية الآن هو ضمان تواصل الناس بشكل آمن، وفيما تعد الألعاب المنصة المثالية لربط لناس بشكل مبهج وهادف وذو معنى، فإننا فخورون بالمشاركة في هذه المبادرة المفيدة والضرورية”.

ومن الشركات المنضمة للمبادرة:

Activision Blizzard, Kabam, Snap Games,

Amazon Appstore, Maysalward, Twitch,

Big Fish Games, Playtika, Unity,

Dirtybit, Pocket Gems, Wooga,

Glu Mobile, Riot Games, YouTube Gaming,

Jam City, SciPlay, Zynga