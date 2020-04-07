إطلاق العدسات بالتعاون مع “صندوق الاستجابة لفاشية كوفيد-19″ التابع للأمم المتحدة، وستكون متوفرة طوال شهر رمضان المبارك

بالتزامن مع يوم الصحة العالمي وبالتعاون مع “صندوق الاستجابة لفاشية كوفيد-19‏” التابع للأمم المتحدة، أعلنت Snap Inc. عن إطلاق مجموعة جديدة من عدسات الواقع المعزز بهدف دعم الجهود المتواصلة التي تبذلها منظمة الصحة العالمية للتصدي لوباء “كوفيد-19″. وتهدف الحملة إلى توفير سبل جديدة وجذابة تشجع المستخدمين على دعم جهود مكافحة “كوفيد-19″ وذلك بالاستفادة من القدرات الإبداعية لتقنيات الواقع المعزز، وستكون العدسات الجديدة متوفرة في أسواق مختارة حول العالم بما فيها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وتتيح العدسات الجديدة لمستخدمي تطبيق Snapchat تصوير أشياء واقعية لإطلاق تجربة خاصة باستخدام تقنية الواقع المعزز، فمثلاً، عند عرض ورقة نقدية بقيمة 10 دراهم أو 10 ريالات سعودية والنقر عليها في كاميرا التطبيق، تنطلق تجربة الواقع المعزز لتوضح دور التبرعات في دعم جهود الاستجابة الفورية التي تبذلها منظمة الصحة العالمية. وسيكون بمقدور مستخدمي التطبيق الوصول إلى هذه العدسات بعدة طرق منها تشكيلة العدسات، أو عبر رمز Snapcode أو باستخدام وظيفة المسح الضوئي في الكاميرا.

وحينها، ستقوم العدسات بتوجيه المستخدمين إلى صفحة التبرعات العالمية لصالح ” صندوق الاستجابة لفاشية كوفيد-19″. وستذهب التبرعات التي سيتم إجراؤها على الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية دعماً لجهودها في تتبع وفهم آليات انتشار “كوفيد-19″؛ وتوفير الرعاية اللازمة للمرضى؛ ودعم العاملين في الخطوط الأمامية بالإمدادات الحيوية والمعلومات وتسريع الجهود الرامية لتطوير اللقاحات والاختبارات والعلاجات.

وفي هذا السياق، قال حسين فريجة، مدير عام Snap Inc. في الشرق الأوسط: “تعزز العدسات الجديدة جهودنا في دعم مستخدمي تطبيق Snapchat وشركائنا لنواجه سوياً هذا التحدي غير المسبوق، وتزامناً مع استعداداتنا لاستقبال شهر رمضان المبارك والاحتفاء بروح العطاء. ونحن نؤمن بأن الجميع بوسعهم المساهمة بدور مفيد في التصدي لانتشار ’كوفيد-19‘، ونأخذ على عاتقنا مسؤولية دعم المبادرات التي تسهم في تحقيق هذه المساعي”.

وفي ضوء توجه المزيد من مستخدمي Snapchat إلى البقاء في منازلهم نتيجة للقيود التي فرضها انتشار “كوفيد-19″، فإنهم أيضاً يمضون وقتاً أطول في استخدام هواتفهم. فقد وصل عدد صور ومقاطع Snapchat التي تم إرسالها بين الأصدقاء مؤخراً إلى رقم قياسي غير مسبوق عالمياً، متجاوزاً بذلك الأرقام القياسية التي سجلتها المنصة في فترات الذروة التقليدية. ووفقاً لأحدث البيانات التي نشرتها Snapchat على مدونتها؛ يقف وراء هذه الزيادة الكبيرة المستخدمون الذين يرسلون الصور واللقطات إلى الأشخاص المفضلين لديهم مثل الأصدقاء المقربين.