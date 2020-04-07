هاتف HUAWEI P40 Pro: الغوص العميق في الابتكارات الرائدة التي تجعله أحدث هاتف ذكي من هواوي

أطلقت هواوي مؤخرًا وعلى مستوى العالم أحدث إضافة إلى سلسلة هواتف HUAWEI P، الهاتف الرائد الجديد HUAWEI P40 Pro. على نفس الخطى أسلافه، الهاتف يأتي بتصميم جميل وبأداء قوي، يجمع هاتف HUAWEI P40 Pro بين أعتدة وبرامج قوية إلى جانب اعداد كاميرا Ultra Vision Leica Quad في جسم راقي، أنيق وعملي. تم تصميم كل من ميزاته المبتكرة لمنح المستهلكين أقصى استفادة من هواتفهم الذكية، لذلك دعونا نلقي نظرة أعمق عليهم جميعًا. علما ان الهاتف متوفر الآن للطلب المسبق حتى يوم 14 من شهر أبريل وسيتوفر للبيع في الأسواق (المتاجر الالكترونية) بدءا من 15 أبريل.

تصميم بهوية غامرة

التصميم واحدة من أكثر السمات المميزة لسلسلة هواتف HUAWEI P. يتوفر هاتف HUAWEI P40 Pro في لمسة نهائية غير لامعة من لون Silver Frost واللون الأسود اللامع، مما يضفي بساطة أنيقة.

الجزء الأمامي من الهاتف أنيق أيضًا. مع شاشة HUAWEI Quad-Curve Overflow الجديدة، يتمتع هاتف HUAWEI P40 Pro بشاشة منحنية على الجوانب الأربعة ، بما في ذلك الجزء العلوي والسفلي، والتي تشبه الماء على حافة التدفق من الكوب، مع تصميم مستقبلي يندمج بسلاسة في الجسم الأحادي في للهاتف. تمهد براعة التصميم الطريق أمام زوايا دائرية أكثر انسيابية للحصول على تجربة استخدام أكثر راحة، بينما تسمح الحواف الرفيعة بتجربة مشاهدة غامرة أكثر.

تعتبر الشاشة أيضًا علاجًا مرئيًا، وذلك بفضل معدل التحديث 90 هرتز وشهادة شاشة TÜV Rheinland، مما تسمح بعرض أكثر انسيابية وسلاسة مع انبعاثات منخفضة للضوء الأزرق.

براعة غير مسبوقة لشبكة الجيل الخامس

تشتهر هواوي بابتكاراتها في عالم تكنولوجيا شبكة الجيل الخامس، على سبيل المثال معالج Kirin 990 5G. مغروس في هاتف HUAWEI P40 Pro، هذا المعالج المخصص من الجيل الخامس هو واحد من أكثر المعالجات تطوراً اليوم. تم تصنيعه من خلال عملية 7نم المتطورة، المعالج مسؤول عن توفير أداء تنافسي للغاية وكفاءة في استخدام الطاقة وكثافة الترانزستور، مع ضمان إدارة الطاقة بكفاءة. كما يوفر هندسته الفريدة دعمًا لشبكات الجيل الثاني / الجيل الثالث / الجيل الرابع وشبكات الجيل الخامس في كلتا أوضاع الجيل الخامس غير المستقلة (NSA) والمستقلة (SA). الشبكات غير المستقلة (NSA) هي الموجة الأولى من شبكات الجيل الخامس، والتي تستخدم البنية التحتية الحالية للجيل الرابع. ومع ذلك، بالمضي قدمًا سيكون هناك انتقال إلى شبكة الجيل الخامس المستقلة (SA) التي توفر للمستخدمين سرعات أكبر بكثير، وعرض نطاق ترددي أوسع ووقت استجابة أقل. لذا فإن دعم كل من شبكتي NSA و SA أمر بالغ الأهمية إذا كنت تخطط للحصول على أقصى استفادة من الجيل الخامس من هاتفك الذكي.

بالإضافة إلى حلول شبكة الجيل الخامس، يدعم هاتف HUAWEI P40 Pro تقنية WiFi 6 Plus لعرض النطاق الترددي 160 ميجاهرتز وتعديل 1024-QAM المتقدم لتحقيق أعلى سرعة نقل. نظرية رائدة في الصناعة تبلغ 2400 ميجا بت في الثانية

كاميرا Ultra-Vision Leica الرباعية

كل هاتف جديد من السلسلة دائماً ما تحدث ثورة في التصوير الفوتوغرافي وتجيل الفيديوهات للهواتف الذكية، من المتوقع أيضًا أن يستمر هاتف HUAWEI P40 Pro على نفس الخطى. لتحقيق ذلك، قامت هواوي في أحدث هواتفها الذكية بإعداد كاميرا Ultra-Vision Leica Quad Camera، والتي تركز بشكل أكبر على جودة وقوة كل عدسة بدلاً من إضافة المزيد من وحدات البكسل. يتضمن هذا الإعداد كاميراUltra Vision بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا سينمائية بعدسة تصوير زوايا عريضة جداً بدقة 40 ميجابكسل، وكاميرا بعدسة تليفوتوغرافية بدقة 12 ميجابكسل مدعمة بتقريب بصري يصل حتى 5x وكاميرا بعدسة ToF، كل واحدة منهم تضمن لقطات مثالية لجميع السيناريوهات.

يعد مستشعر الكاميرا Ultra Vision Wide Camera من هواوي أحد أكثر ميزات نظام الكاميرا ابتكارًا، وهو أحد أكبر مستشعرات كاميرات الهواتف الذكية يبلغ قياسها 1 / 1.28 إنش. يضمن المستشعر أن كل صورة يتم التقاطها تحافظ على تفاصيل رائعة كل مرة، بينما يمهد الطريق لعملية عمق-ضحل تأثيرات المجال مع نطاق ديناميكي للمشاهد المظلمة والمضيئة، مع إزالة ضجيج الصورة غير المرغوب فيه. كما يدعم مستشعر Quad Bayer الجديد في وقت واحد تجميع 4 في 1 بيكسل وتقنية Full Pixel Octa PD AutoFocus، مما يعزز جودة الصور. تضمن هذه الميزة اقتصاص الصورة لا يؤثر على جودتها، حيث يمكن لكل صورة مأخوذة أوقف بنفسها.

هاتف HUAWEI P40 Pro يتيح الحصول على صورة أكثر دقة ويقلل من مشاكل الضبابية أثناء التكبير. عدسة SuperSensing SuperZoom عبارة عن نظام من مكونات التقريب المصممة بدقة والتي تدعم التقريب البصري 5x والتقريب الرقمي 50x لتجربة تكبير أكثر دقة. ويكمل هذا أيضًا تثبيت OIS و AIS على العدسة المقربة مما يحسن استقرار لقطات التكبير.

تشمل ميزات الكاميرا الإضافية أيضًا على تسجيل مقاطع فيديو بالحركة البطيئة جداً Ultra Slow-Motion بسرعة 7680 إطارًا في الثانية، والتي تعيد تشغيل الفيديو بسرعة 1/256 بالسرعة الفعلية. من ناحية أخرى، تسمح الكاميرا بعدسة سينمائية Ultra-Wide Cine بتسجيل مقاطع فيديو بفواصل زمنية قصيرة بدقة 4K UHD.

وفي الوقت نفسه، تم تجهيز هاتف HUAWEI P40 Pro في المقدمة بكاميرا أمامية مزدوجة، والتي تشمل على كاميرا بعدسة AF بدقة 32 ميجابكسل وكاميرا استشعار العمق، والتي تعد مثالية لصور السيلفي والصور الجماعية وحتى تأثيرات البوكيه. بالإضافة إلى ذلك، الهاتف يتيح ميزة Air Gesture التي تسمح لك بالتحكم في الهاتف بمجرد التلويح بيدك أو التقاط لقطةٍ لشاشة بحركة قبضة. يمكن للكاميرا الأمامية أيضًا تسجيل مقاطع فيديو بدقة 4K UHD بتفاصيل واضحة بما في ذلك نسيج الجلد والشعر وحتى رموش العين.

أداء فعال مع بطارية تدوم طويلاً

يعد هاتف HUAWEI P40 Pro هاتفًا يركز على الأداء، ولهذا السبب يأتي مع بطارية بسعة كبيرة تبلغ 4200 مللي أمبير في الساعة لأداء طوال اليوم. بالإضافة إلى عمرها الطويل، يمكن أيضًا شحن البطارية الكبيرة بسرعة باستخدام HUAWEI Wired 40W SuperCharge الحاصلة على شهادة السلامة TÜV Rheinland. بالإضافة إلى ذلك ، يدعم هاتف HUAWEI P40 Pro أيضًا تقنية HUAWEI SuperCharge اللاسلكية السريعة. يشتمل الهاتف أيضًا على جيل محسن من إمكانات الشحن اللاسلكي العكسي التي يمكنها شحن الأجهزة المتوافقة الأخرى بشكل أسرع وأكثر كفاءة

تكبير الصوت وميزة Golden Snap المدعمة بالذكاء الاصطناعي

يأتي هاتف HUAWEI P40 Pro مزودًا بميزة تكبير / تصغير الصوت المبتكرة التي تتيح للمستخدمين تضخيم الصوت لهدف ما من خلال التكبير أثناء التسجيل. تشمل الميزات المبتكرة الأخرى AI Golden Snap، والتي تستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي لاختيار أفضل المواقف وتعبيرات الوجه قبل وضع قائمة مختصرة إلى ثلاثة إطارات. تتضمن الميزات الجديدة أيضًا AI Remove Passerby و AI Remove Reflection ، مما يسمح لك بإزالة المارة غير المرغوب فيها من اللقطة وحتى التوهج من الانعكاسات. يتم ذلك عن طريق جمع معلومات المشهد عند الضغط على زر التصوير، ثم تتم مقارنته بواسطة خوارزميات الذكاء الاصطناعي لإجراء التغييرات اللازمة للحصول على لقطة مثالية.

منصة HUAWEI AppGallery

يأتي هاتف HUAWEI P40 Pro مزودًا بخدمات هواوي للهاتف السيار ومنصة HUAWEI AppGallery. منصة AppGallery ، متجر تطبيقات هواوي الرسمي، أحد أفضل 3 متاجر تطبيقات على مستوى العالم. يأتي مع مجموعة واسعة من التطبيقات العالمية والمحلية التي يمكن للمستخدمين الاستمتاع بها، كما يوفر للمستخدمين نظام أمان وحماية كامل الدورة. متجر HUAWEI AppGallery متوفر في أكثر من 170 دولة / منطقة مع 400 مليون مستخدم نشط شهريًا على مستوى العالم.

تم تجهيز هاتف HUAWEI P40 Pro بمجموعة واسعة من الميزات القوية التي تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم في جميع الجوانب، سواء للأداء أو الاتصال أو التصوير الفوتوغرافي أو حتى التصميم، مما يجعله واحدة من أكثر الهواتف الذكية ابتكارًا التي يتم إطلاقها هذا الموسم.

التوفُّر والسعر

هاتف HUAWEI P40 Pro متوفر الآن الطلب المسبق في المملكة العربية السعودية بسعر 3,499 ريال. وهو متواجد باللونين الأسود والفضي الصقيع مع باقة هدايا قيّمة تشمل سماعات FreeBuds 3 باللون الأبيض وخدماتVIP و6 أشهر ضمان لاستبدال الشاشة مجاناً لمرة واحدة وشاحن السيارة اللاسلكي للشحن السريع. ويمكنك طلبه عبر متجر هواوي الإلكتروني والعديد من متاجر التجزئة المعتمدة (عبر الإنترنت) في المملكة العربية السعودية.