نصائح فورد.. التنظيف والتعقيم والتطهير تحميك من العدوى

تحرص فورد على الالتزام بأرقى المعايير في تصميم وتصنيع سياراتها بدءاً من السيارات الصغيرة وصولاً إلى السيارات الكبيرة متعددة الاستعمالات والشاحنات القوية الضخمة، لكن التصاميم الأنيقة وتقنيات السلامة المتقدمة وتقنيات مساعدة السائق أو حتى هيكل شاحنات F-150 المتين المصنوع من سبائك الألمنيوم فائق التحمل، ستعجز عن حمايتكم من الجراثيم والفيروسات المنتشرة، وأثناء التزام ننصح بتنظيف وتعقيم وتطهير المقصورة الداخلية للسيارة

معرفة الفرق

يمكن للتنظيف بالماء والصابون أن يزيل الجراثيم، لكنه لا يقضي عليها، أما التعقيم، فهو يسهم في تقليل أعداد الجراثيم والقضاء على البكتيريا، وبالتالي الحد من خطر انتشار العدوى. وبدورها، تتم عملية التطهير باستخدام المواد الكيميائية التي تساعد في القضاء على البكتيريا والفيروسات والفطريات، وبهذا تستكمل عمليتي التنظيف والتعقيم.

المعدات المطلوبة

تقدم “موتور كرافت” (Motorcraft) مجموعة واسعة من منتجات التنظيف المتوفرة لدى وكيل فورد المحلي أو في جميع مراكز خدمة فورد، وجميعها آمنة لكافة مكونات المقصورة الداخلية في مركباتكم، احرصوا على اختيار بخاخ مطهر، فمنتجات التنظيف المنزلية تحتوي على مكونات مثل المبيض والأسيتون والكلور والأمونيا، وهذه المواد تتلف مكونات المقصورة الداخلية وطلاء السيارة، وفي حال رغبتم بتطهير مركباتكم بصورة أفضل، احرصوا على شراء مطهر مبيد للجراثيم.

الآلية

عند تنظيف المقصورة الداخلية باستخدام منتجات التنظيف، تجنبوا رش المواد مباشرة على الأسطح لاسيما لوحة العدادات، ويفضل رش المنتجات على منشفة ناعمة ثم استخدامها على السطح. وأثناء ذلك، احرصوا على كنس الأوساخ من المقاعد القماشية وبطانة السقف باستخدام المكنسة الكهربائية، وفي حال كنتم تمتلكون مكنسة كهربائية تستخدم المياه والشامبو، ستحققون بالتأكيد نتائج أفضل. ولا تنسوا تنظيف الأسطح الخارجية التي يتم لمسها بانتظام وخاصة مقابض الأبواب.

تنظيف الجلد

قوموا بتجربة المنتج الذي تختارونه على الجزء الخلفي من عجلة القيادة، شريطة أن يكون المنتج خالياً من المكونات الضارة على غرار المبيض والأسيتون والكلور والأمونيا، وفي حال عدم نشوء بقع أو تغير في لون الجلد، يمكنكم عندئذ مواصلة استخدام المنتج. وعلى غرار منتجات التنظيف، تجنبوا رش المواد مباشرة على الجلد، ويفضل رش المنتجات على منشفة ناعمة وتنظيف الجلد برفق.

التطهير

بعد الانتهاء من التنظيف والتعقيم، أصبحت مركباتكم جاهزة لعملية التطهير. احرصوا على مسح الأسطح الصلبة مثل الأزرار البلاستيكية والمقابض بمطهر خالٍ من المبيض أو رش بخاخ مطهر على قطعة قماش ومسح الأسطح بواسطتها، وبما أنكم تلمسون شاشة المعلومات والترفيه في مركبتكم بشكل منتظم، سواء كانت شاشة تدعم نظام SYNC تعمل باللمس أو غيرها، احرصوا على مسحها بسائل خالٍ من المواد السامة ومخصص لتنظيف الأجهزة الإلكترونية.

الأجزاء التي ينبغي تنظيفها وتعقيمها

صحيح أن القائمة طويلة، لكنها ليست شاملة على الإطلاق، ولهذا ننصحكم بتنظيف أي شيء تقع عليه يدكم خلال اليوم، فابدؤوا أولاً بالتفكير بأول بقعة تلمسونها عند الاقتراب من مركبتكم، إلى آخر بقعة تلمسونها قبل النزول.

المفتاح

مقبض الباب الخارجي

مقبض الباب الداخلي

أزرار القفل والفتح والتحكم بالأبواب الداخلية

حزام الأمان ومشبك حزام الأمان. بما في ذلك زر تحرير الحزام

زر التحكم بتشغيل وإطفاء المحرك أو المنطقة المخصصة لمفتاح السيارة

مرآة الرؤية الخلفية، وأزرار التحكم بالمرايا الجانبية الآلية

أزرار التحكم بنظام التدفئة والتكييف

أزرار التحكم بالراديو أو شاشة اللمس SYNC

مقبض ناقل السرعة

ذراع المكابح

عجلة القيادة والأزرار المثبتة عليها

ذراع إشارات الانعطاف والمساحات

مفتاح المصابيح الأمامية

الكونسول المركزي وحامل الكأس

مناطق أخرى ينبغي تعقيمها

أزرار النوافذ

مقبض نظام القيادة بالدفع الرباعي مع مقبض القيادة بحسب التضاريس

مقبض صندوق القفازات

زر التحكم بالباب الخلفي وزر التحكم بالطاقة

أزرار طي مقاعد الصف الثالث الكهربائية

غطاء فتحة الوقود

وبعد الانتهاء من تنظيف وتعقيم مركباتكم من طراز فورد، احرصوا على غسل أيديكم جيداً. وإن كنتم لا ترتاحون لتعقيم وتطهير المركبة، يمكنكم دائماً زيارة أقرب مركز للتنظيف، أو الاتصال بمركز خدمة فورد في منطقتكم للحصول على المساعدة.