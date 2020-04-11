نجاح عملية معقدة لسحب جلطة دماغية تنقذ مريض من شلل نصفي بمواساة الدمام

تم اجراء سحب جلطة دماغية في مستشفى المواساة بالدمام لمريض يبلغ من العمر 59 عاما، حيث راجع المريض المستشفى بأعراض سكته دماغية حادة أدت الى شلل النصف الأيمن من الجسم.

وعلى الفور تم عمل اشعة مقطعية لشرايين الدماغ، حيث أظهرت الصورة انسداد في الشريان الرئيسي الأيسر للمخ.

وعلى الفور تم استدعاء فريق الأشعة التداخلية وفريق التخدير والعناية المركزة، إضافة الى فريق القسطرة، وقد تمكن الفريق بحول الله وكرمه من سحب الجلطة من شريان المخ وقد تمكن المريض من العودة الى الحركة والكلام بشكل كامل.

جدير بالذكران هذا النوع من العمليات الأكثر تقدما واعتمادا على التقنية الطبية الحديثة والتي تتماشى مع رؤية شركة المواساة للخدمات الطبية في استقطاب الكفاءات والتخصصات الفرعية الدقيقة وتوفير أحدث التقنيات والتجهيزات الطبية في هذا المجال.