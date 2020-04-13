النهدي تضاعف مخزونها من الأدوية والمستلزمات الصحية

ضاعفت شركة النهدي الطبية مخزونها الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الصحية الأساسية، وذلك في خطوة استباقية للتحديات التي تواجهها سلاسل الإمداد العالمية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد. وقال المتحدث باسم “النهدي الطبية” إن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المبذولة بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء وجميع القطاعات المعنية، لتعزيز الأمن الدوائي للمواطنين والمقيمين في مملكتنا الغالية. وتقدم النهدي الطبية خدماتها لضيوفها الكرام على مدار الساعة، عن طريق صيدلياتها المنتشرة في جميع مدن المملكة، وعن طريق خدمة التوصيل التي جرى رفع تغطيتها وسرعتها إلى أكثر من 15 ضعفًا خلال الأسابيع القليلة الماضية، لتساعد في دعم المجتمع للبقاء في المنزل. وأشار المتحدث باسم النهدي الطبية إلى أن سلامة المجتمع هي الغاية التي تبذل من أجلها صيدليات النهدي وجميع منسوبيها الذين يعملون على مدار الساعة؛ كل الجهد كجزء من المنظومة الصحية في مملكتنا الحبيبة، متمنين من الله عز وجل أن يحفظ الجميع، وأن يدوم هذا الوطن وأهله بخير.