أعلنت شركة نجم لخدمات التأمين عن تبرّعها بمبلغ مليونيّ ريال دعماً لجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين – أيّدها الله- في مواجهة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد-19)، وبما يؤكد التزامها الوطني والإنساني في هذا المجال، مع شركائها الإستراتيجيين مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) والإدارة العامة للمرور، والتكامل مع كل الجهود الحكومية في هذا الإطار، خصوصاً ما تبذله وزارة الصحة وكوادرها والجهود الوقائية التي تقودها لمواجهة هذه الجائحة والحد من انتشارها.

وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لشركة نجم الدكتور محمد السليمان: “إن هذا التبرّع ينطلق من التزام شركة نجم العريق مع شركائها، بمواكبة الجهود الوطنية في مختلف المناسبات والمجالات، وإيماناً بالمسؤولية الوطنية والإنسانية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها المملكة والعالم، في مواجهة فيروس كورونا”، مؤكداً أن “المرحلة التي يمرّ بها العالم بشكل عام والمملكة بشكل خاص، تحتاج إلى بذل الجهود وتضافرها من القطاعين العام والخاص، للحد من التداعيات السلبية التي فرضها انتشار الفيروس، وتقديم العون اللازم في المجال الطبّي لما تقتضيه الحاجة إلى رفد القطاع الصحّي بما يلزمه من احتياجات لمواجهة فيروس كورونا الذي يؤثّر سلباً على الاقتصاد الوطني”. وأضاف السليمان: “ثمة مسؤولية اجتماعية كبرى تحتّم على كل مؤسسات القطاعين العام والخاص، تقديم مبادرات تساهم في معالجة أزمة كورونا، لا سيما دعم القطاع الطبي، وبما يحقق أعلى التزام بالجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة في هذا الإطار”.

يُذكر أن شركة نجم قد قامت بعدة خطوات احترازية لمواجهة فيروس “كورونا”، حيث بدأت بحملات توعوية بين الموظفين، ثم انتقلت إلى تطبيق نظام العمل عند بُعد، وإغلاق الفروع كافة، مع توفير أعلى معايير الخدمة، وعملت على رقمنة خدماتها من خلال توفير كل الخدمات المطلوبة على القنوات الإلكترونية البديلة؛ وهو ما ساهم في ضمان بقاء خدمات الشركة على مدار الساعة، ومن دون أي انقطاع، وإنهاء كل الإجراءات المتعلّقة بخدمات التأمين على المركبات.