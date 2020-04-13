رد سي مول يعقم المركز بمواصفات عالمية ويتخذ إجراءات صحية ودقيقة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19

يقوم مركز رد سي مول، بعملية تعقيم شاملة باتباع واستخدام مواد باعلى المعايير ومواصفات عالمية لتعقيم لكافة مرافق ومساحات المركز. وستشمل إجراءات التعقيم نظام التهوية والتكييف ( HVAC) وكل المساحات العامة ودورات المياه وغرف الصلاة والممرات والأرضيات والأبواب والنوافذ الزجاجية والمقاعد والكراسي وطاولات الطعام والمصاعد والسلالم المتحركة وأجهزة الصراف الآلي. كما سيتم تعقيم كافة معدات المطاعم المتواجدة في رد سي مول، بالإضافة إلى المساحات الخاصة بألعاب الأطفال وكافة مراكز الترفيه في المركز. كما سيستمر المركز بعملية التعقيم لفترة تمتد الى ما بعد الافتتاح لضمان صحة وسلامة الجميع.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود رد سي مول لضمان سلامة وحماية زوار المركز وكافة العاملين في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19. ويعتمد المركز سلسلة تدابير وقائية صارمة فيما يتعلق بإجراءات التنظيف والتعقيم تتوافق مع معايير النظافة والصحة العالمية. وتتضمن هذه التدابير اعتماد معيار رمز 3.1.1 المتعلق بالنظافة والذي يُعرّف الأماكن النظيفة بأنه يمكن لمسها وخالية من المواد الغير مرغوب فيها والتي يمكن ملاحظتها ومن الروائح الكريهة.

المهندس الريان قدوري، مدير عام مركز رد سي مول قال:” يحرص رد سي مول على صحة وسلامة الزوار والموظفين على حدٍ سواء. ولقد اتخذنا سلسلة من التدابير الإحترازية الوقائية لضمان الحفاظ على النظافة والسلامة في كافة المرافق التابعة لمركزنا. وتأتي هذه الخطوة بالتعاقد مع شركة متخصصة بعمليات التعقيم، كترجمة لعملية تضافر جهودنا بموازاة جهود الحكومة السعودية في المساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 “.

كذلك يطبّق المركز معيار رمز 3.2.2 الذي يحدد النظافة إستناداً إلى عدم تراكم العناصر التي تسبب الأوساخ والغير آمنة على سلامة الأغذية والإنسان مثل النفايات باستثناء حاويات القمامة، المواد المعاد تدويرها باستثناء الحاويات، مخلفات الطعام، الأتربة، الزيوت والمواد الأخرى التي يمكن مشاهدتها بالعين المجردة.

ويشرح رد سي مول إجراءات النظافة والتعقيم التي يعتمدها، وتكون في العادة عمليتين منفصلتين. إذ يجب أن يتم التنظيف الفعال قبل مرحلة التعقيم، ويُستخدم في عملية التنظيف مواد التنظيف والماء للتخلص من الأوساخ والأتربة المرئية، يتم بعد ذلك شطفها بالماء النظيف. إلا أن المنظفات الفعالة في القضاء على الأوساخ لا تقتل البكتيريا والجراثيم الأخرى، لذلك من الضروري أن تترافق عملية التنظيف مع إجراءات التعقيم.

ويؤكد المركز على أن عملية التعقيم الصحية التي يعتمدها تتوافق مع المعايير العالمية التي تشير إلى عدم إحتواء الأسطح لا سيما تلك التي تستخدم للأغذية أي كائنات دقيقة على مستوى يسمح بنقل الأمراض المعدية أو يعرّض سلامة الأغذية للخطر. وتسمح مواد التعقيم المستخدمة بالقضاء على هذه الكائنات الحيةّ الدقيقة بما في ذلك البكتيريا التي تسبب التسمم الغذائي وأمراض أخرى. واستخدام مواد التعقيم بشكلٍ صحيح سيقلل من تلوث الأسطح بالبكتيريا إلى مستوياتٍ آمنة. ويتم التعقيم باستخدام الحرارة والماء أو المواد الكيميائية أو مزيج من الطريقتين.