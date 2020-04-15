OSN تكشف عن اتفاقية لعدّة سنوات مع إنتغرال

أعلنت OSN، شبكة المحتوى الترفيهي الرائدة على مستوى المنطقة، عن توقيع اتفاقية مميّزة لعدّة سنوات مع إنتغرال، الذراع الإعلامي لمشغّل الخدمة إس تي سي والشركة الرائدة في مجال الترفيه الرقمي والرياضي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للاستفادة من خدمتها المتميّزة للبث عبر الإنترنت والمخصّصة للمنازل من خلال «جوّي TV». وتساعد هذه الشراكة الاستراتيجية بين OSN وإنتغرال، على تعزيز التعاون في وقتٍ يسجل فيه البث ومشاهدة التلفاز عبر الإنترنت معدلات إقبال غير مسبوقة.

وتسجّل هذه الشراكة الجديدة الظهور الأول لقناة OSN Mix، القناة الترفيهية الجديدة من شبكة OSN، من خلال شركة إنتغرال. وتهدف هذه المبادرة الجديدة إلى تزويد المشاهدين بنافذة فريدة إلى عالم الترفيه من OSN، بما في ذلك مجموعة مختارة من أفضل المسلسلات والأفلام التي تقدّمها الشبكة، بالإضافة إلى البرامج الموجّهة للأطفال والبرامج الواقعية والترفيهية التي تناسب أفراد الأسرة كافة.

وبالإضافة إلى إمكانية مشاهدة قناة OSN Mix، تُمكّن هذه الشراكة مشتركي «جوّي TV» من متابعة مجموعة من القنوات، كجزء من باقة الاتصالات الخاصّة بهم. وتضمّ هذه القنوات المتنوّعة، قنوات عربية تابعة للشبكة مثل OSN Ya Hala وART، التي تقدّم الإنتاجات العربية الأكثر طلباً في المنطقة، وصولاً إلى المسلسلات التركية المميزة، وأفضل برامج الأطفال الترفيهية من قنوات عالمية، بالإضافة إلى البرامج الوثائقية وبرامج الترفيه الواقعية.

وفي معرض تعليقه على الاتفاقية، قال باتريك تيليوكس، الرئيس التنفيذي لشبكة OSN: “من الطبيعي أن تعقد OSN شراكة مع إنتغرال، فنحن نهدف إلى تقديم الترفيه والمرح لجمهورٍ عريض بمحتوى عالي الجودة. وتأتي هذه الاتفاقية نتيجةً لعلاقة وثيقة تشكّلت عبر السنوات، وتستند إلى منظور مشترك للمستقبل والثقة المتبادلة”.

وقال حمّود الرميان، الرئيس التنفيذي لشركة إنتغرال: “تضمّ «جوّي TV» أكبر تشكيلة من المحتوى الترفيهي، ونتوقّع حصول مزيد من التعاون مع OSN في المستقبل، حيث إن إضافة OSN إلى محفظتنا الواسعة من المحتوى لا تعزز جاذبية عرضنا فحسب، بل تلبّي حاجات عملائنا الأحبة في المملكة العربية السعودية والأسواق الإقليمية الأخرى. وفي الوقت الذي أصبح فيه التلفاز عنصراً أساسياً في كلّ منزل، نفخر بتحقيقنا لهذه التحسينات الفريدة من نوعها”.

وقالت زهرا زيات، نائب الرئيس الأول للشؤون الرقمية والبث عبر الإنترنت والاتصالات لدى شبكة OSN: “هذه الاتفاقية ليست سوى المرحلة الأولى من تعاونٍ وشراكةٍ أكبر بكثير. وتُعتبر هذه الشراكة الجديدة دليلاً على التزام OSN المستمر بتقديم أفضل محتوى ترفيهي للمشاهدين في المملكة العربية السعودية والمنطقة. وتتلاءم منصة «جوّي TV» التابعة لشركة إنتغرال، مع محتوانا المميّز، بفضل جمهورها الواسع، ومحتواها الغني وسهولة استخدامها. فهذه ليست سوى خطوة واحدة نحو تعزيز هذه الشراكة الخاصّة، وسيتمّ الإفصاح عن مزيد من الإعلانات قريباً”.

بينما قال طوني صعب، نائب الرئيس لقطاع العمليات في إنتغرال: “تتميز شركة إنتغرال بباقة خياراتها الغنية، ويسرّنا إثراء هذه المجموعة من العروض الترفيهية لتشمل برامج OSN الشهيرة التي يستمتع بها عددٌ كبيرٌ من المشاهدين في المنطقة. ونحن واثقون أنّ هذه الاتفاقية ستضيف قيمة كبيرة لمشاهدينا، وستعزز مكانة إنتغرال كشركة رائدة لبث العروض الترفيهية عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا”.