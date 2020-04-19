أكدت الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية بأن فيروس “كوفيد-19″ لاينتقل عبر الأغذية والمياه المعبأة، في أعقاب حالة الشكوك العامة التي سادت بشأن سلامة الأغذية والمشروبات خلال الأزمة الحالية.

وقد حرصت نستله ووترز على ضمان استمرارية الإنتاج في مصانعها السبعة في المملكة العربية السعودية ، مؤكدة أن أولويتها هي توفير المياه الآمنة للعملاء ، بالإضافة الى تنفيذ تدابير إضافية ومعايير الجودة الأكثر صرامة للحفاظ على سلامة الموظفين والمنتجات ، والعملاء.

وقامت الشركة بتعليق عمليات الإنتاج مؤقتاً في أحد مصانعها بمدينة الدمام بعد أن أكدت الفحوصات إصابة أحد الموظفين بفيروس “كوفيد-19″. تعمل شركة نستله حاليًا بشكل وثيق مع السلطات المحلية لتنفيذ عمليات التنظيف والتطهير بعمق في المصنع، وستستأنف الإنتاج في أقرب وقت ممكن في مصنعها بمدينة الدمام. كما أنها تدعم جميع الموظفين خلال هذا التوقف المؤقت.

تؤكد شركة نستله أن جميع منتجات نستله بيور لايف آمنة للاستهلاك. وتواصل جميع المصانع الأخرى للشركة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية العمل مع زيادة معايير السلامة وتطبيق أعلى معايير الجودة ، لضمان توفير المياه الآمنة للعملاء.