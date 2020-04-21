إنتغرال تنفرد بتقديم أقوى الأعمال الدرامية الأصلية والحصرية خلال رمضان 2020‬

أعلنت إنتغرال، الشركة الرائدة في مجال الترفيه الرقمي والرياضي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تعاقدها مع مجموعة من أفضل شركات الإنتاج في المنطقة لبث عدد من الأعمال الدرامية المتميّزة على منصّة «جوّي TV».

ونتيجة تعاقدها مع شركات “آي سي ميديا” و”جولدن لاين” و”بروتك”، سوف تقدّم منصّة «جوّي TV» عدداً من الأعمال الأصلية هي: الديرة، ويمام، وهوس، واتجاه خاطئ، وإجازة، بنت و ولد، بالإضافة إلى مسلسل “يا أنا يا جدو” الذي يعد أحدث الإصدارات الدرامية والذي سيتم عرضه ايضاً على منصّة «جوّي TV» .

بالإضافة لذلك توفر إنتغرال عدداً من البرامج الرمضانية المتميزة عبر مزودها وايد خليجي، والتي يمكن الاستمتاع بمشاهدتها في أي وقت وبدون فواصل إعلامية، وتتضمن هذه البرامج العديد من المسلسلات الخليجية والمصرية والعربية، منها مسلسلات الدراما الخليجية “محمد علي رود” و”ال ديسمبر” و”في ذاكرة الظل”، والكوميديا الخليجية “درويشيات”، ومسلسلات الدراما العربية “الساحر” و”النحات”، والدراما المصرية “حب عمري”.

وتؤكد إنتغرال من خلال هذه الخطوة حرصها الدائم والمستمر على تقديم الأفضل لمتابعيها ومواكبتهم بأحدث الإنتاجات الدرامية النوعية والحصرية التي تلبّي اهتماماتهم، وبخاصة خلال شهر رمضان الكريم الذي يشهد أكبر نسبة استقطاب لمتتبعي هذه الأعمال. وهي بذلك، تعزّز موقعها كأفضل مزوّد لخدمات الترفيه الرقمي على مستوى المملكة والمنطقة، حيث تتضمّن الأعمال الجديدة باقات متنوّعة من المواضيع والأحداث المشوّقة، من بطولة كوكبة من كبار نجوم الدراما العربية، وبمختلف اللهجات الخليجية، والمصرية، والشامية والبدوية‬.

وفي هذا الإطار، أشار الرئيس التنفيذي لشركة إنتغرال حمود الرميان إلى أهمية هذه الخطوة لما ستوفّره من أعمال درامية عالية الجودة ترضي ذوق المشاهد العربي وتثري ثقافته؛ متوجهاً إلى مشتركي منصّة «جوّي TV» بأحر التهاني والتبريكات بقدوم شهر رمضان المبارك، وواعداً بتقديم أفضل البرامج الترفيهية والدرامية، والتي تمثّل في هذه الظروف ضرورة مؤقتة والحل الأنسب لتخطي تداعيات إجراءات الحظر المنزلي جراء انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‬تجدر الإشارة إلى أن منصّة «جوّي TV» هي إحدى أهم المنصّات الرقمية التي توفّرها خدمات إنتغرال المتقدّمة؛ حيث تعدّ أفضل تطبيقات الجيل القادم لحلول القنوات المدفوعة التي صنعت نقلة نوعية في تجربة المشاهدين على مستوى المنطقة، وهي تركّز على تلبية متطلّبات الترفيه للعائلة العربية بأحدث تقنيات العرض العالي الدقة، من خلال منصّات الأجهزة الذكية واللوحية، ومختلف أجهزة الاستقبال الرقمي. كما توفر «جوّي TV» أكثر من 20,000 محتوى فيديو، باللغة العربية والإنكليزية، إضافة إلى العديد من المزايا، مثل استعادة المشاهدة، حتى لا تفوتك أي حلقة من برامجك ومسلسلاتك المفضّلة وغيرها من الخصائص والمزايا الرائعة.‬ ‬‬‬‬‬‬‬